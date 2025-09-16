Alzheimer'a karşı "en" etkili koruma kalkanı! Kilo verirken ise aman dikkat...
Yaşlılığın amansız hastalıklarından biri olan Alzheimer'a yönelik dikkat çeken uyarılarda bulunuldu. Nöroloji Uzmanı Dr. Didem Er, söz konusu hastalığın en önemli risk faktörlerinden birinin beyin kan akımındaki azalma olduğunu belirtti. Er, fazla kilo ve hareketsiz beyin damarlarındaki kan akışını yavaşlattığını, bunun da Alzheimer riskini artırdığını söyledi.
EGZERSİZ GİDİŞATI YAVAŞLATABİLİYOR
İşlenmiş karbonhidrat ve hayvansal yağ ağırlıklı düzensiz beslenmenin de Alzheimer açısından risk oluşturduğunu vurgulayan Dr. Er, Akdeniz tipi beslenme ve hareketli hayat tarzının hastalık riskini önemli ölçüde düşürdüğünü ifade etti. Alzheimer tedavisinde kullanılan ilaçların yalnızca hastalığın ilerlemesini yavaşlattığını hatırlatan Er, "Hastalığı durduracak ya da tamamen iyileştirecek bir ilaç elimizde yok. Ancak düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme, hastalığın gidişatını yavaşlatabiliyor ve hatta ilaçların yapamadığı katkıyı sağlayabiliyor" dedi.
Alzheimer'ın esasen yaşlanma ile ilgili bir hastalık olduğuna dikkat çeken Dr. Er, genç yaşlarda Alzheimer görülmediğini söyleyerek, "Ailesinde erken yaşta Alzheimer tanısı bulunan kişilerde genetik risk artabiliyor ancak bu kesinlik anlamına gelmez" diye konuştu.
"BAŞLAMAK İÇİN HİÇBİR ZAMAN GEÇ DEĞİL"
Hafızanın yaşla birlikte azalmak zorunda olmadığını belirten Er, beyin sağlığı için sağlıklı alışkanlıkların her yaşta kazanılabileceğini ifade ederek, şunları söyledi:
Beyin açısından sağlıklı bir hayat tarzı, demans gelişimini geciktirebiliyor ya da önleyebiliyor. Bu yüzden Alzheimer'a karşı korunmada herkes için en etkili yöntem: Hareket, dengeli beslenme ve zihinsel aktivite.