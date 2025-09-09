Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güncelleme:
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Prof. Dr. Talip Asil, demansın hızla yayıldığına dikkat çekerek, yeşil çayda bulunan EGCG ile B3 vitamininin birlikte kullanımının beyin hücrelerini canlandırıp zararlı proteinleri temizlediğini ifade etti.

Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, Alzheimer hastalığının dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen ve hafıza, düşünce davranışa yavaş yavaş zarar veren en korkulan hafıza bozukluklarından biri olduğunu söyledi.

HER YIL 10 MİLYON YENİ VAKA

Demans, dünya çapında yaklaşık 50 milyon kişiyi etkilediğini ve her yıl 10 milyon yeni vaka görüldüğünü aktaran Prof. Dr. Talip Asil, demanslı kişi sayısının 2030 yılında 82 milyon, 2050 yılında ise 152 milyona ulaşacağının öngörüldüğünü söyledi.

Alzheimer’a karşı doğal kalkan! Riski azaltıyor, beyni koruyor - 1. Resim

2030’DA 82 MİLYONA ULAŞACAK

Prof. Dr. Talip Asil, Dünya Alzheimer Ayı kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Dünya üzerinde demans artışın yaşlanan nüfusu bağlı olduğunu aktaran Prof. Dr. Talip Asil, şunları kaydetti:

-Diyet alışkanlıkları demansın önlenmesinde önemli rol oynuyor. Dünyada en çok tüketilen içeceklerden biri olan çay; kafein ve polifenoller sayesinde güçlü bir koruyucu etkiye sahip.

Araştırmalar, yüksek kafein alımının demans riskini azalttığını gösteriyor. 

-Özellikle yeşil çay, içerdiği kateşin polifenolleriyle; antioksidan etki gösterir, beyindeki inflamasyonu azaltır, Alzheimer’ın temel nedeni olan amiloid-beta proteinin birikimini engeller. 

-Sinir hücrelerini koruyarak apoptozu (planlı hücre ölümü) önler. Toplum temelli çalışmalar da bu sonuçları destekliyor: Yeşil çay tüketenlerde Alzheimer riski düşüyor, bilişsel fonksiyonlar güçleniyor.

