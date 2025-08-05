Şener Şen’den ‘Alzheimer’ iddialarına cevap! Gerçeği bizzat açıkladı

Son dönemde oyuncu Şener Şen’in Zengin Mutfağı oyunuyla sahnelere veda ettiği ve oyunculuğu tamamen bıraktığı iddiaları gündeme gelmişti. Bu haberlerin hemen ardından, 82 yaşındaki ünlü ismin Alzheimer hastalığına yakalandığına dair söylentiler de ortaya atıldı.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

İddialar karşısında sessizliğini bozan Şener Şen, hem sağlık durumu hem de mesleki geleceği hakkında net bir açıklamada bulundu. Çıkan haberlerin doğru olmadığının altını çizen Şen, akıllardaki soru işaretlerini giderdi.

“SAĞLIĞIM GAYET YERİNDE…”

Mesleği bırakmadığını ve sağlık durumunun da iyi olduğunu açıklayan usta isim, “Sağlığım gayet yerinde. Zaman zaman çıkan bu tip haberler çok yersiz ve asılsız. İçime sinen bir senaryo ile karşılaştığım anda yeniden izleyicilerimle buluşacağım” ifadelerini kullandı.

26 Aralık 1941’de Adana’da doğan Şener Şen, Yeşilçam’ın efsanevi aktörlerinden biri… İstanbul Şehir Tiyatroları sahnesinde başlayan kariyeri, Hababam Sınıfı serisi, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Züğürt Ağa, Muhsin Bey, Gönül Yarası, Kabadayı ve Av Mevsimi gibi unutulmaz yapımlarla devam etti.

Muhsin Bey (1985) ve Gönül Yarası (2005) filmleriyle Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca Çöpçüler Kralı’nda yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. 1998 yılında “Devlet Sanatçısı” unvanı aldı.

Şen, son yıllarda sahnede Zengin Mutfağı adlı oyunla yer aldı. Oyun 400’den fazla kez sergilendi. Usta ismin 11 Haziran 2025 akşamı Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’ndaki son temsille oyunculuğa veda ettiği duyurulmuştu.