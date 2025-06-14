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"Hayır, bitti" diyerek veda etmişti! Şener Şen'den yeni açıklama: Oyunculuğu bıraktı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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&quot;Hayır, bitti&quot; diyerek veda etmişti! Şener Şen&#039;den yeni açıklama: Oyunculuğu bıraktı mı?
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Usta sanatçı Şener Şen, oyunculuğu bıraktığına dair basına yansıyan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapma gereği duydu. 83 yaşındaki ünlü ismin 'Zengin Mutfağı' tiyatro oyununa dair paylaşımındaki bir ifade dikkat çekti.

Şener Şen, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki Zengin Mutfağı oyununun ardından evine girerken görüntülenmişti. Oyunun son kez sahnelendiği gece Şen'e, "Sahneleri artık bıraktınız mı, yeni bir oyun ya da sinema projesi olacak mı?" sorusu yöneltilmişti.

"HAYIR, BİTTİ"

Kısa ve net cevap veren sanatçı, "Hayır, bitti" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, 'Şener Şen oyunculuğu bıraktı' başlıklı haberlerin basına yansımasına neden olmuştu.

"UZUNCA BİR TATİL ZAMANI"

40 yıl sonra tiyatro severlerle buluşan Şener Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile oyunculuğu bırakmadığı mesajını verdi.

83 yaşındaki sanatçı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Zengin Mutfağı oyunumuz yaklaşık 7 yıldan sonra sona erdi. Başta seyircilerimiz olmak üzere birlikte çalıştığımız, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarım Onay Kaya, Gizem Ergün, Kutay Sandıkçı, U. Arda Başkan’ın oyunun başarısında büyük katkıları oldu. Birlikte çok güzel anılar biriktirdik. Şimdi uzunca bir tatil zamanı. Yeni projelerde buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncunun, "Yeni projelerde buluşmak dileğiyle" ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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