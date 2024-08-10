Ankara'da Şener Şen'e saldırı! Zengin Mutfağı adlı tiyatro oyununa cam şişeler fırlatıldı

Şener Şen'in rol aldığı Zengin Mutfağı isimli tiyatro oyununa kimliği bilinmeyen kişilerce saldırıldı. Oyun esnasında duvarın arkasından cam şişeler fırlatılması paniğe sebep oldu. Oyuna ara verildi.

83 yaşındaki ünlü sanatçı Şener Şen "Zengin Mutfağı" adlı bir tiyatro oyunuyla sanat hayatını devam ettiriyor.

Vasıf Öngören’in yazdığı komedi-hiciv oyununda 45 yıl önce aşçı Lütfü Usta ile seyirci karşısına çıkan Şen, yine aynı karakteri oynuyor.

ÖNCE SESLER DUYULDU

Oyun, dün akşam Ankara'da Oran Açık Hava Sahnesi'nde sahnelendi ancak beklenmedik bir gerginlik yaşandı.

Seyircilerin sosyal medya paylaşımlarına göre; her şey bir anda oldu.

Gazeteci İsmail Arı'nın verdiği bilgilere bir park alanında bulunan sahnenin dışından önce "bağırma lan" gibi sesler duyuldu. Sebebi ise oyunun bazı kısımlarında yüksek tonda diyalogların olmasıydı.

Dışarıdan sarhoş bir grubun seyircilere cam şişeler fırlatması üzerine oyuna ara verildi.

Aranın sonrasında oyuna kaldığı yerden devam edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de seyirciler arasında olduğu öğrenildi.