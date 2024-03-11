Kayhan Yıldızoğlu’nun cenazesinde fotoğraf gerginliği! Şener Şen çileden çıktı

90 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta ismi Kayhan Yıldızoğlu bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene katılan bir kişi Şener Şen ile fotoğraf çektirmek isteyince ünlü oyuncu çileden çıktı.

9 Mart’ta yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı vefat eden Kayhan Yıldızoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan bir kişiyle Şener Şen arasında yaşanan gerginlik kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz cumartesi günü 90 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın tanınmış isimlerinden tiyatrocu ve oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun cenaze namazı Levent Afet Yolal Camii'nde kılındı. Yıldızoğlu'nun çocukları Sibel Aybar, Cihan Özyıldız, eski eşi Suna Yıldızoğlu ve yakınlarının yanı sıra pek çok ünlü oyuncu ve tiyatrocu camiye gelerek Yıldızoğlu'nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

ŞENER ŞEN CENAZEDE ÇILDIRDI

Cenaze törenine katılan Şener Şen, yanına gelen vatandaşların kendisiyle fotoğraf çektirmek istemesinden rahatsız oldu. Snob Magazin’de yer alan habere göre; çileden çıkan Şen bu duruma “Yeter ya” diye bağırarak tepki gösterdi. Sinirlenen ünlü oyuncu hayranlarına buranın fotoğraf çektirme yeri olmadığını belirtti.

“HAYATA MİZAHLA TUTUNMASINI BİLİRDİ”

Öte yandan cenaze töreni esnasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Şen, ölen meslektaşı Kayhan Yıldızoğlu ile ilgili “Özel bir kişilikti. Eskilerin şahsına münhasır dedikleri kişi. İstediği gibi yaşadı. Farklı biriydi. En zor koşullarda bile mizahla hayata tutunmasını bilirdi. Allah rahmet eylesin” diyerek duygularını dile getirdi.