Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Kayhan Yıldızoğlu’nun cenazesinde fotoğraf gerginliği! Şener Şen çileden çıktı

Kayhan Yıldızoğlu’nun cenazesinde fotoğraf gerginliği! Şener Şen çileden çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Snob Magazin
- Güncelleme:

Magazin Haberleri  / Snob Magazin

90 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta ismi Kayhan Yıldızoğlu bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene katılan bir kişi Şener Şen ile fotoğraf çektirmek isteyince ünlü oyuncu çileden çıktı.

9 Mart’ta yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı vefat eden Kayhan Yıldızoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan bir kişiyle Şener Şen arasında yaşanan gerginlik kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz cumartesi günü 90 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın tanınmış isimlerinden tiyatrocu ve oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun cenaze namazı Levent Afet Yolal Camii'nde kılındı. Yıldızoğlu'nun çocukları Sibel Aybar, Cihan Özyıldız, eski eşi Suna Yıldızoğlu ve yakınlarının yanı sıra pek çok ünlü oyuncu ve tiyatrocu camiye gelerek Yıldızoğlu'nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. 

Kayhan Yıldızoğlu’nun cenazesinde fotoğraf gerginliği! Şener Şen çileden çıktı - 1. Resim

ŞENER ŞEN CENAZEDE ÇILDIRDI

Cenaze törenine katılan Şener Şen, yanına gelen vatandaşların kendisiyle fotoğraf çektirmek istemesinden rahatsız oldu. Snob Magazin’de yer alan habere göre; çileden çıkan Şen bu duruma “Yeter ya” diye bağırarak tepki gösterdi. Sinirlenen ünlü oyuncu hayranlarına buranın fotoğraf çektirme yeri olmadığını belirtti. 

Kayhan Yıldızoğlu’nun cenazesinde fotoğraf gerginliği! Şener Şen çileden çıktı - 2. Resim

“HAYATA MİZAHLA TUTUNMASINI BİLİRDİ”

Öte yandan cenaze töreni esnasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Şen, ölen meslektaşı Kayhan Yıldızoğlu ile ilgili “Özel bir kişilikti. Eskilerin şahsına münhasır dedikleri kişi. İstediği gibi yaşadı. Farklı biriydi. En zor koşullarda bile mizahla hayata tutunmasını bilirdi. Allah rahmet eylesin” diyerek duygularını dile getirdi. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Snob Magazin
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Suna Yıldızoğlu’dan eski eşi Kayhan Yıldızoğlu’na veda: Yerini dolduracak kimseyi göremiyorum - MagazinUsta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu’na vedaSurvivor Poyraz’a büyük ceza! Acun Ilıcalı ‘Yarışma tarihinde görülmedi’ diyerek duyurdu - MagazinSurvivor Poyraz’a büyük ceza! Survivor tarihinde ilk olacakKobra Murat helallik isteyerek kötü haberi duyurdu! 6 saatlik ameliyata girecek - MagazinKötü haberi duyurdu: 6 saatlik ameliyata giriyorumKedisi veterinerde ölen fenomen sinir krizi geçirdi! 'Avukatlarım devreye girecek' - MagazinKedisi veterinerde ölen fenomen sinir krizi geçirdi! 'Avukatlarım devreye girecek'Kim Milyoner Olmak İster'de 'ayet' sorusu! Yarışmacı ile Kenan İmirzalıoğlu’nun arasındaki diyalog programa damga vurdu - MagazinKim Milyoner Olmak İster'de 'ayet' sorusuSurvivor All Star’da sakatlık geçiren Nagihan’ın akıbeti belli oldu! Kararını gözyaşlarıyla açıkladı - MagazinSurvivor All Star’da sakatlık geçiren Nagihan’ın akıbeti belli oldu! Kararını gözyaşlarıyla açıkladıSertab Erener’e Eurovision daveti: 2024’te yeniden sahne alacak - MagazinSertab Erener’e Eurovision daveti: 2024’te yeniden sahnede!
Sonraki Haber Yükleniyor...