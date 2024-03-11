Suna Yıldızoğlu’dan eski eşi Kayhan Yıldızoğlu’na veda: Yerini dolduracak kimseyi göremiyorum

Yeşilçam'ın önemli isimlerinden oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı 90 yaşında hayatını kaybetti. Bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanan Kayhan Yıldızoğlu’nun eski eşi Suna Yıldızoğlu ve yakın dostları cenazede gözyaşı döktü.

Geçtiğimiz cumartesi günü 90 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın tanınmış isimlerinden tiyatrocu ve oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun cenaze namazı Levent Afet Yolal Camii'nde kılındı. Yıldızoğlu'nun çocukları Sibel Aybar, Cihan Özyıldız, eski eşi Suna Yıldızoğlu ve yakınlarının yanı sıra pek çok ünlü oyuncu ve tiyatrocu camiye gelerek Yıldızoğlu'nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da cenaze namazına katılan isimler arasındaydı.

SUNA YILDIZOĞLU: BURADAN BİLE POZİTİF ENERJİ VERİYOR

Kayhan Yıldızoğlu'nun eski eşi Suna Yıldızoğlu, “Biz sadece bir sanatçıyı kaybetmedik, çok önemli bir nesilden bir bireyi kaybettik. Tek tek gidiyorlar ve onların yerini dolduracak kimseyi göremiyorum açıkçası. Konuştukça, onu anlatırken içim açılıyor açıkçası. Buradan bile pozitif enerji veriyor” dedi.

BEKİR AKSOY: TÜRK TİYATROSU ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİ

Kayhan Yıldızoğlu'nun Türk sinemasının çok değerli isimlerinden biri olduğunu ifade eden oyuncu Bekir Aksoy, “Biz Çiçek Taksi'de çok uzun yıllarca beraberdik. Anlatılacak bir insan değil; bütün donanımıyla, oyunculuğuyla, zarafetiyle, karakteriyle, kişiliğiyle, dostluğuyla, ağabeyliğiyle, arkadaşlığıyla bize o kadar büyük değerler kattı ki. Sadece bizim için geçerli bir şey değil; Yeşilçam, Türk dizileri, Türk tiyatrosu ondan çok şey öğrendi. Çok özel bir insandı” diye konuştu.

MELTEM CUMBUL: HEM ÇOK İYİ BİR OYUNCU HEM ÇOK İYİ BİR İNSAN

Yıldızoğlu'nu küçük yaşından itibaren tanıdığını söyleyen oyuncu Meltem Cumbul, “Kayhan Yıldızoğlu, hayatımda tanıdığım en nezaketli, en kibar, çok küçük yaşımdan itibaren tanıdığım bir kişi kendisi. Eniştemin ve arkadaşımın ablası olması sebebiyle. Hem çok iyi bir oyuncu hem çok iyi bir insan. Hepimizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

GÖKHAN KESER: ONDAN BİR ŞEYLER ÖĞRENMEYE ÇALIŞTIM

Bir dönem Yıldızoğlu ile aynı yapımda rol alan oyuncu Gökhan Keser, “Başımız sağ olsun, üzgünüz. Türk sineması adına ve onu sevenler adına çok önemli bir isim, çok özel bir kalpti. Benim aslında kendisiyle çok fazla birebir, karşılıklı sahnem yoktu ama ortak alanda vesaire hep sohbet ederdik. İçten, samimi ve tecrübelerini aktaran bir isimdi. Ondan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Çok değerli bir isimdi” dedi.

BİROL GÜVEN: KÖTÜ ADAMI OYNADIĞI ZAMAN BİLE ONU SEVDİK

Film Yapımcısı ve Senarist Birol Güven de Yıldızoğlu'nun çok önemli bir isim olduğunu belirterek, “Hepimizin Yeşilçam'a çok büyük borcu var. Orada müthiş karakterler tanıdık. Kayhan Yıldızoğlu o kadar değişik, çeşitli, zengin karakterlerle çıktı ki karşımıza. Kötü adamı oynadığı zaman bile onu sevdik. Çok sıcak, çok müthiş bir oyuncuydu. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.

MÜJDAT GEZEN: İLK OYUNUM ONUNLAYDI, SON OYUNU DA YİNE BİRLİKTE OYNADIK

Oyuncu ve tiyatrocu Müjdat Gezen ise, “1960'ta şehir tiyatrosunda tanıştık. O gün bugün devam etti, son oyununu benim tiyatromda oynadı. Çok alkış alıyordu, çok beğeniliyordu. Çok iyi bir oyuncuydu. Beraber bir sürü filmimiz, bir sürü tiyatro oyunumuz var. İlk oyunum onunlaydı, son oyunu da yine birlikte oynadık. Böyle bir günde, Ramazan'ın ilk günü, demek ki tanrı onu seviyormuş ki yanına almış” şeklinde konuştu.

90 yaşında hayatını kaybeden Tiyatrocu ve Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, Levent Afet Yolal Camii'nde kılınan namazından ardından Feriköy Mezarlığına defnedildi.