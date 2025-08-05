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Olay gözaltı sonrası Dilan Çıtak’tan paylaşım! “Kendimi tutamadım, ağladım” deyip içini döktü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dilan Çıtak, Bodrum, Trafik, Polis, Arac, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, Bodrum’da aracını polislerin üzerine sürmüştü. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Çıtak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygularını paylaştı. Magazin basınında da geniş yankı uyandıran olayın ardından yaşadığı zor süreçte kendisine destek olan sevenlerine teşekkür etti. Çıtak, “Gerçekten kendimi tutamadım ağladım” dedi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in, yıllar sonra kabul ettiği kızı şarkıcı Dilan Çıtak, son zamanlarda yaşadığı olaylarla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde ‘dur’ ihtarına uymayıp polisin üzerine araç süren ve ortalığı adeta birbirine katan Çıtak, son paylaşımıyla duygularını dile getirdi.

Olay gözaltı sonrası Dilan Çıtak’tan paylaşım! “Kendimi tutamadım, ağladım” deyip içini döktü - 1. Resim

‘DUR’ İHTARINA UYMADI, ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Çıtak, Bodrum’da trafik kurallarını ihlal ederek gündeme gelmişti. Emniyet şeridini kullanarak araç süren Çıtak, trafik güvenliğini tehlikeye atmıştı. ‘Dur’ ihtarına uymayan Çıtak, aracını görevlilerin üzerine sürmüştü. Olay sonrası gözaltına alınan şarkıcı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olay gözaltı sonrası Dilan Çıtak’tan paylaşım! “Kendimi tutamadım, ağladım” deyip içini döktü - 2. Resim

“PAYLAŞMADAN DURAMADIM…”

Yaşananlardan sonra plajda görüntülenmesiyle eleştiri alan Dilan Çıtak, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. 

Takipçileriyle duygularını paylaşan Çıtak, sürecin kendisi için ne kadar yıpratıcı olduğunu dile getirdi.

Instagram hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan isim, zor bir süreçten geçtiğini ifade etti. Kendisine destek verenlere teşekkür ederek şu sözleri kullandı:

“Aslında hiçbir şey yazmayacaktım... Ama sosyal medyadaki trol dünyasıyla, sokakta karşılaştığım gerçek hayat arasında öyle büyük bir fark var ki bunu paylaşmadan duramadım. Öncesinde de yaşıyordum ama sanki çoğaldı bu aralar.”

Olay gözaltı sonrası Dilan Çıtak’tan paylaşım! “Kendimi tutamadım, ağladım” deyip içini döktü - 3. Resim

“KENDİMİ TUTAMADIM, AĞLADIM”

“Günlerdir arka arkaya yanıma gelen insanların içtenliği, sevgisi 'senin yanındayız' deyişleri... Sarılmak isteyenler, gözlerimin içine bakıp 'seni seviyorum' , 'sesini seviyoruz' diyenler... Gerçekten kendimi tutamadım ağladım. Bu kadar samimi, bu kadar güzel yürekli insanların varlığı... Tam da şu an en çok ihtiyaç duyduğum şeydi. İyi ki varsınız."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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