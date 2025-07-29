Polisin üzerine kamyonet sürdüğü iddiasıyla gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çıtak’ın hayatı ve olayın perde arkası merak konusu oldu. Peki Dilan Çıtak kimdir, neden polisten kaçtı? İşte merak edilenler...

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, 27 Temmuz Cumartesi günü Bodrum'da kendisine "dur" ihtarında bulunan polisin üzerine kamyonet sürmesiyle gündem oldu. Olay magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, Dilan Çıtak'ın kim olduğu ve polisten neden kaçtığı merak edildi.

DİLAN ÇITAK POLİSTEN NEDEN KAÇTI?

Bodrum Konacık Atatürk Bulvarı Yeni Hastane Kavşağı'nda meydana gelen olayda, kamyonetle emniyet şeridinden gittiği gerekçesiyle polis Dilan Çıtak'ı durdurdu. Bunun üzerine Dilan Çıtak, kamyoneti polisin üzerine sürerek kaçmaya çalıştı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayda polis, havaya uyarı ateşi açarak Çıtak’ı durdurdu. Şarkıcının, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, 2 Aralık 1989 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde tamamlayan Çıtak, tıpkı babası İbrahim Tatlıses ve kardeşi İdo Tatlıses gibi müzik kariyerine yöneldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda eğitim gören Dilan Çıtak, 2011 yılında müzik ve dil becerilerini geliştirmek amacıyla Amerika’ya gitti. Çıtak, Yurt içi ve yurt dışında aldığı eğitimlerle müzik kariyerine devam ediyor.