Alzheimer hastası Naciye Akdağ’dan 2 gündür haber yok! Ekipler harekete geçti
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadından iki gündür haber alınamıyor. Ekipler, arama çalışmalarını kokuya duyarlı köpekler ve dron desteğiyle sürdürüyor.
Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Naciye Akdağ, önceki gün saat 18.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra geri dönmedi.
Durumu fark eden oğlu Şahin Akdağ, mahalle muhtarı İsa Boz'a haber verdi.
MUHTARIN İHBARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİLER
Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye AFAD, JAK, komando timi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akdağ'ın bulunması için geniş çaplı arama başlatıldı. Dün sabah saatlerinden itibaren çalışmalara kokuya hassas iki köpek ile dron desteği de eklendi.
DAHA ÖNCE DE KAYBOLMUŞ
Gün boyu süren aramalara havanın kararmasıyla ara verilirken, sabah takviye ekiplerin bölgeye gelerek çalışmalara yeniden başlayacağı öğrenildi. Daha önce de kaybolan Naciye Akdağ'a ait henüz bir ize rastlanamazken, ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.
