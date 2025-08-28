Alzheimer hastası Naciye Akdağ’dan 2 gündür haber yok! Ekipler harekete geçti

Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Naciye Akdağ, önceki gün saat 18.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra geri dönmedi.

Durumu fark eden oğlu Şahin Akdağ, mahalle muhtarı İsa Boz'a haber verdi.

MUHTARIN İHBARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİLER

Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye AFAD, JAK, komando timi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akdağ'ın bulunması için geniş çaplı arama başlatıldı. Dün sabah saatlerinden itibaren çalışmalara kokuya hassas iki köpek ile dron desteği de eklendi.

DAHA ÖNCE DE KAYBOLMUŞ

Gün boyu süren aramalara havanın kararmasıyla ara verilirken, sabah takviye ekiplerin bölgeye gelerek çalışmalara yeniden başlayacağı öğrenildi. Daha önce de kaybolan Naciye Akdağ'a ait henüz bir ize rastlanamazken, ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.