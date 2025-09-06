Korkunç tablo! Altı kişiden biri madde bağımlısı

GAMZE ERDOĞAN ANKARA - Artan suç oranlarında birinci sebep olarak uyuşturucu öne çıkıyor. Sokak serserilerinden organize suç şebekelerine kadar hemen hemen her olayda uyuşturucu bağlantısı ortaya çıkıyor.

Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu Genel Başkanı Halit Toprak, dehşete düşüren bir iddiayı ortaya atarak 85,7 milyonluk nüfusa sahip Türkiye’de 15 milyona yakın uyuşturucu madde kullanan olduğunu savundu.

2024’te 10 milyondan fazla olan müptela sayısının bu yıl 15 milyona ulaştığı tahmin ediliyor. Yaklaşık 1 milyon kişinin de denetimli serbestlik kapsamında takip edildiği bildirildi.

"KAYITLAR GİZLİ TUTULMALI"

İki hayati uyarıda bulunan Toprak, tedavi için başvuran kişilerin siciline kayıt düşülmesinin bireylerin iş bulmasını ve topluma kazandırılmasını engellediğini söyledi. Toprak “Kayıtlar yalnızca emniyet birimlerinde gizli tutulmalı. Aksi hâlde insanlar tedaviden kaçıyor” dedi.

İkinci olarak da mecburi tedavinin şart olduğunu vurgulayan Toprak “Bugün yalnızca bireyin isteğiyle veya ailelerin mahkeme başvurusu ile tedavi yapılabiliyor. Ancak bu durum aileleri büyük bir tehlikeye atıyor. Şikâyet sonrası yaşanan şiddet ve cinayetler bunun en acı göstergesi. Zorunlu tedavi devlet eliyle ve en az 3-6 ay süreyle uygulanmalıdır” açıklamasını yaptı.

Toprak, uyuşturucu kullanımının artık yalnızca belli bölgelerle sınırlı olmadığını, ülkenin her noktasında kolayca erişilebilir hâle geldiğini ifade etti.