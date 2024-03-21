Kuraklık krizi kapıda! 1,6 milyar insan temiz suya erişemiyor

Hayatın kaynağı olan suya ulaşmak temel bir insan hakkı. Ancak Dünya Sağlık Örgütüne göre küresel nüfusun yüzde 40’ı su kıtlığıyla mücadele ediyor. Su kıtlığının en önemli sebebi, artan nüfus ve kullanım yanında iklim krizi…

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Yarın Dünya Su Günü… Yapılan araştırmalara göre dünya nüfusunun ortalama 1,6 milyarlık kısmı güvenli ve temiz su kaynaklarına erişimde sıkıntı yaşıyor. Yaklaşık 4 milyar insan ise yılda en az 1 ay boyunca ciddi su kıtlığı çekiyor. Bu sebeple tatlı su kaynaklarının önemine dikkati çekmek ve bu kaynakların sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla her yıl 22 Mart’ta Uluslararası Dünya Su Günü kutlanıyor. Öte yandan iklim değişikliği nedeniyle dünyayı bekleyen bir kuraklık tehlikesi suyla ilgili en önemli korkularımızdan biri. Kuraklık tüm dünyada sağlığı doğrudan ya da dolaylı olarak etkiliyor.

YILDA 11 MİLYAR LİTRE SU İÇİYORUZ

Ülkemizde satılan ambalajlı suların hemen hemen tamamının doğal kaynaklardan çıkan kaynak suyu olduğu bilgisini veren SUDER Ambalajlı Su Üreticileri Derneği Başkanı Yaşabey Kalebaşı, Türkiye’de yılda yaklaşık 11 milyar litre ambalajlı su tüketildiğini söyledi. Kalebaşı, Türkiye’nin doğal su kaynaklarının dünyanın en iyi suyu olduğunu da sözlerine ekledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI ONAY VERİYOR

Su tüketimi karşısındaki en önemli engellerden birinin yanlış bilgilendirmeler olduğunu aktaran Kalebaşı, insan için en hayati besin kaynağı olan suyun Sağlık Bakanlığı onayı ile rafl ara çıktığını belirterek “Su en güvenilir besin maddelerinden biridir. Çünkü aynı ilaç gibi Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanır. Türkiye’de 379 su markası var. Her bir marka suyunu piyasaya verebilmek için Sağlık Bakanlığına başvuruyor. Bu konu ile ilgili sağlıklı suyun kriterlerini ortaya koyan uzun bir liste var. Bakanlık laboratuvarlarında suyun vitamin ve mineral değerlerinin sağlıklı oranlar çerçevesinde olup olmadığı, içeriğinde bakteri, sağlığa zararlı metaller barındırıp barındırmadığı test edilir. Bakanlık onay verdiği suları kaynağında düzenli olarak denetler. Kriterlerin dışına çıkan sular toplatılır” dedi.

İFTARLA SAHUR ARASINDA 12 BARDAK SU İÇİN

İçinde bulunduğumuz ramazan ayında da en sık tekrarladığımız beslenme tavsiyeleri su ile ilgili. İçme suyunun sodyumdan fosfata kadar birçok minerali içinde barındırdığını söyleyen Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmek için bolca su içilmesinin önemine vurgu yapıyor. Vücudumuz normalde idrar çıkışı, terleme, vücut salgılarının üretimi ve daha birçok yolla belli miktarda su kaybettiğine işaret eden Aktepe “Ramazan ayında yeterli su içilmediğinde de vücutta sıvı kaybı gerçekleşeceğinden metabolik denge bozulur. Bu da tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi, bayılma, baş ağrısı, mide bulantısı, hâlsizlik gibi belirtileri beraberinde getirir. Bu nedenle, özellikle sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfat gibi vücudumuz için hayati önemi olan mineralleri barındıran, doğal kaynak ve doğal mineralli suların tüketimine ramazan ayında çok daha fazla dikkat etmek gerekiyor. İftarla sahur arasında en az 10-12 bardak su içilmelidir” dedi.

SU TADINI, ÇIKTIĞI KAYADAN ALIYOR

Herkesin damak tadına göre tercih ettiği bir su çeşidi var. Suyun tadını yumuşaklığını veya sertliğini yer altından süzülerek yer yüzüne çıktığı noktalardaki kaya yapılarının belirlediğini belirten Kalebaşı “En lezzetli sular, granit, mermer kayalardan geçerek yer yüzüne çıkan sulardır. Suların sertliği, suyun içinde iyon hâlinde çözünmüş hâlde bulunan magnezyum, kalsiyum, demir gibi maddelerden kaynaklanan bir özelliktir. Kalsiyum ve magnezyum suda daha fazla bulunduğu için bu iyonların konsantrasyonlarının toplamı suyun sertliği olarak değerlendirilir. Fazlası suyun tadını bozduğu gibi sağlık problemlerine de yol açabilir” diye konuştu.

SUYU GÜNEŞTEN KORUYUN

Ambalajlı su ile ilgili yanlış bilgilerden birinin de pet şişelerle ilgili olduğuna dikkat çeken Kalebaşı “Su ambalajında kullanılan pet şişeler mikroplastik maruza kalmak ile eşleştiriliyor. Ancak, suyun şişelendiği pet maddesi en sağlıklı plastik. Güneşte bırakılmamalıdır. Ancak 50-60 dereceden sonra şişedeki plastiğin minimal düzeylerde suya sızabilir. Su 5-15 derece arasında serin, güneş ışığından uzak karanlık ve kuru bir yerde saklanmalıdır” diye anlattı.