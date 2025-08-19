MS'te 'alternatif' tuzaklara dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Umut tacirlerine kanmayın

ZİYNETİ KOCABIYIK - Dünya genelinde yaklaşık 3 milyon kişiyi etkileyen MS hastalığının, alternatif tedavileri tavsiye eden umut tacirlerinin en sevdiği alanlardan biri olduğunu söyleyen uzmanlar, özellikle sosyal medyayı kullanarak bilimselliği ispatlanmamış ürünler, kürler, tedaviler önerenlere dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Sosyal medya ve çeşitli internet platformlarında “MS’i tamamen iyileştiren doğal kür”, “biyoenerji ile MS tedavisi”,“hücre yenileyici bitkisel formül” gibi iddialarla pazarlanan bilim dışı yöntemler hem hastaların sağlığını hem de ceplerini tehdit ediyor. “MS, dönem dönem alevlenen ve ilerleyebilen karmaşık bir hastalıktır. Bu nedenle takibi mutlaka uzman hekimlerce yapılmalıdır” diyen uzmanlar, kanıtlanmamış ve denetimsiz tedavi vaatlerinin bazı hastalarda atak riskini artırabileceğini belirtiyor.

BEYNİN KISA DEVRESİ

Multiple Skleroz’un (MS), bağışıklık sisteminin beynin kendi yapılarına saldırarak hasar oluşturduğu bir hastalık olduğunu ifade eden Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı hastalıkla ilgili olarak “Normalde bağışıklık sistemi beyin dokusuna müdahale edemez. Çünkü arada bir ‘kan-beyin bariyeri’ vardır. Ancak bu bariyer zedelendiğinde bağışıklık sisteminin saldırgan hücreleri beyin içine sızar ve miyelin kılıfına saldırır. Sinir hücrelerinin iletimi elektrik kablosunun dışındaki plastik maddeye benzetebileceğimiz miyelin kılıfla sağlanır. Bu yalıtım maddesi bozulduğunda elektriksel ileti kopar. MS’in fiziksel semptomları da bu iletim bozukluğunun sonucudur. Elektrik kablosunun yalıtımı bozulursa kıvılcım çıkar, kısa devre olur; beyinde olan da budur” tanımlamasını yaptı.

KADINLARDA 3 KAT FAZLA

MS’in Türkiye’de her yüz bin kişiden 60-80’inini etkilediğini ve genellikle 20-40 yaş arasındaki kişilerde ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Tarlacı kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha sık görüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Tarlacı “Türkiye gibi güneşli ülkelerde bile D vitamini eksikliği, sigara kullanımı ve modern hayat tarzı MS riskini artırıyor” şeklinde konuştu.

“MS sadece genetik bir hastalık değildir” diyen Prof. Dr. Sultan Tarlacı, genetik bir eğilimin üzerine binen çevresel ve immünolojik etkileşimlerin bir ürünü olduğunu aktardı. Epstein-Barr virüsü enfeksiyonları, çocuklukta geçirilen viral hastalıklar, 17 yaş öncesi sigara kullanımı, D vitamini eksikliği ve ekvatordan uzaklaştıkça artan coğrafi risk faktörlerinin bu hastalığın gelişiminde etkili olduğunu ifade etti.

MS genç yaşlarda başlayan, yıllar süren ve seyri belirsiz bir hastalık olduğu için hastaların genellikle klasik tıbbın yanında yeni çareler aradığına dikkat çeken Prof. Dr. Sultan Tarlacı “MS hastalarının büyük kısmı genç, eğitimli, üretken ve sorgulayıcı kişilerdir. Bu da onları doğal olarak tamamlayıcı ve alternatif tedavilere yöneltir. Tamamlayıcı tedavi, tıbbi tedaviye ek olarak uygulanan destekleyici yöntemler; alternatif tedavi ise bilimsel temelden uzak tıbbi tedavinin yerine konulmaya çalışılan, ciddi riskler taşıyabilen uygulamalardır. Birinin amacı desteklemek, diğerinin amacı tıbbi sistemin yerine geçmektir. Bu çok tehlikeli bir çizgidir” dedi.

BU BİTKİLERİ KULLANMAYIN

Prof. Tarlacı, “Bazı bitkisel destekler, doğrudan MS ilaçlarıyla etkileşime girer ve tedaviyi sabote edebilir. Sarı kantaron, antidepresanlarla etkileşir, serotonin sendromu yapabilir. Greyfurt suyu karaciğer enzimlerini bloke eder, ilaçların toksik hâle gelmesine neden olabilir. Ginkgo biloba kan sulandırıcı etki yapar, beyin kanaması riskini artırabilir. Zerdeçal bağışıklık sistemini uyarır, MS’in alevlenmesine yol açabilir. Kava Kava karaciğer hasarına neden olabilir, bağışıklık baskılayıcılarla birlikte alınırsa risk artar. Bitkisel bir şey doğal diye masum değildir, zehirli mantar da doğaldır ama öldürür” dedi.

UMUTLAR SÖMÜRÜLÜYOR

Umut tacirliğinin MS hastaları için büyük bir problem olduğunu belirten Prof.Dr. Sultan Tarlacı, “Kök hücreden tutun da yılan zehri ve padma-28 gibi bilimsel temeli olmayan ürünlere kadar birçok yöntem sadece umudu sömürür. Bazıları pahalı, bazıları zararlı, bazıları ise sadece zaman kaybettirir. Kortizonlarla, interferonlarla ve antidepresanlarla etkileşebilecek bitkilere dikkat edilmelidir. Spirulina aşırı bağışıklık uyarımı yapabilir. Koenzim Q10 kan sulandırıcılarla birlikte kullanılmamalıdır. Melatonin uyku bozukluğuna iyi gelse de diğer ilaçlarla doz kontrolü şarttır” ifadelerini kullandı.