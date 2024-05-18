Sağlık sisteminin dinamosu... Pandemide başrolü hemşireler oynadı

İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı "Sağlık hizmeti mekanizmasının ana dinamosu olan hemşireler olmasa sağlık sistemimiz çöker. Pandemide başrolü hemşireler oynadı.” dedi.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - İstanbul Medipol Üniversitesi ve Medipol Sağlık Grubu, Hemşirelik Haftası münasebetiyle düzenlediği sempozyumla sağlık profesyonellerini bir araya getirdi. Sempozyumda konuşan İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı “Hastanedeki iletişimin en büyük aktörü hemşireler. Sağlık hizmeti mekanizmasının ana dinamosu olan hemşireler olmasa sağlık sistemimiz çöker” dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Öztürk ise hemşireliğin sağlık sisteminin temel taşlarından birisi olduğunu söyleyerek “Hemşirelik şefkat, empati, hasta sağlığı ve bakımına derin bağımlılık gerektiren önemli bir meslek. Pandemi sürecinde gördüğümüz gibi insan hayatını kurtarma ve sağlığı koruma konusunda üstlendikleri rol paha biçilemez. Hemşirelerin fedakârlığı, sabrı ve bilgisi sayesinde milyonlarca insan kurtarıldı” dedi.

YÜK HEMŞİRELERİN OMUZUNDA

Türkiye’de hemşirelik eğitim kalitesinin dünyanın çok önünde olduğunu belirten Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı hemşirelik mesleğinde iletişimin önemine dikkat çekerek “Hemşirelik hizmetindeki eğitim mekanizmamız gittikçe kalitesini artırıyor. Ancak burada önemli olan mekanizma hemşirelerin hasta ile iletişim dinamiğidir. İletişimin ağır yükü hemşirelerin üzerinde” diye konuştu.

Konuşmasında Türkiye’de 100 bin kişiye ortalama 35 hemşirenin düştüğünü ifade eden İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sema Kuğuoğlu da, hemşire sayısının artması gerektiğini söyledi.