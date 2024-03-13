Sahura kalkmadan oruç tutanlar dikkat! Uzman isim 'açlık süresi 20 saati buluyor' diyerek uyardı

Uzmanlar sahur yapmadan oruç tutanları uyardı. Beslenme ve Diyet Uzmanı İray Şen, “Sahuru atladığımız zaman açlık süresi 20 saati bulduğu için bu süreç bizi yorabilir” diyerek yapılması gerekenleri sıraladı. Diyetisyen Gülsüm Hazman da sahurda içilen bir bardak ayranın gün içinde dinç tutacağına değindi, işte detaylar...

Uzmanlar Ramazan’da sağlıklı beslenmenin sürdürülebilmesi için iftar ve sahur arasında geçen sürede en az 2 öğünü tamamlamak gerektiğini sık sık dile getiriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı İray Şen de sahura kalkmanın önemini vurgulayan açıklamalarda bulundu. Hatay İskenderun'daki özel kliniğinde vatandaşlara hizmet veren Beslenme uzmanı Şen, Ramazan ayında beslenme konusunda yapılması gerekenlerle ilgili tavsiyelerde bulundu. Uzman Şen, uzun süreli açlığın vücut üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için dikkat edilmesi gereken beslenme hatalarını ve sağlıklı bir Ramazan geçirmek adına uygulanabilecek pratik önerileri paylaştı.

SAHURA KALKMAYANLAR DİKKAT!

Ramazan ayının gelmesiyle sağlıklı bir oruç ve beslenmeye dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Şen, "Ramazan’da beslenmede en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri uzun süren bir açlık var ve bunun yanı sıra beslenmede birtakım değişiklikler oluyor. Bu yüzden tek öğün kesinlikle beslenmiyoruz. Bunun yerine iki ana ve en az bir ara öğün yapıyoruz. Bunlara muhakkak dikkat ediyoruz. Sahursuz bir şekilde oruç kesinlikle tutmuyoruz. Sahuru atladığımız zaman açlık süresi 20 saati bulduğu için bu süreç bizi yorabilir. Vitamin, mineral eksikliklerine neden olabilir. Halsizlik yapabilir. Metabolizmanızı yavaşlatabilir. Bu yüzden muhakkak bir sahur yapıyoruz" dedi.

"SAHUR MENÜNÜZE PROTEİN EKLEYİN"

Sahurda hamur işi yerine protein değeri yüksek besinler tüketilmesine dikkat çeken Şen, "Bunun yanı sıra sahurda çok böyle yağlı kızartmalar veya hamur işleri tüketmiyoruz. Bunun yerine biraz daha proteinden zengin besinler tüketiyoruz. Ne olabilir, muhakkak yumurta ekliyoruz. Tabi bu tek tip yumurta olmak zorunda değil. Haşlama, omlet ya da yumurtalı ekmek olabilir. Yumurta anne sütünden sonra en kaliteli protein tabii ki de. Bunun yanı sıra sahurda süt, yoğurt, peynir bunları da dahil ediyoruz.

"İFTARA ILIK SU VE HURMA İLE BAŞLAYIN"

Tabii Ramazan'da yapılan en büyük hatalardan biri ise iftarda çok uzun süre aç kaldığımız ve kan şekerimiz düştüğü için çok fazla yemek tüketmek. Sofrada bir kişinin yiyebileceğinin 2-3 katı yemek bulunuyor ve kişi çok fazla her şeyi yemeye çalışıyor. Bunu kesinlikle yapmıyoruz. Olabildiğince biraz daha yavaş yemeye çalışıyoruz. Önce bir bardak ılık suyumuzu içip, 1 tane hurma yiyoruz. Çorba içtikten sonra 5 dakika bekliyoruz. Hemen yemeğimizi yemiyoruz. Sonrasında ana yemeğe geçiş yapıyoruz. Yanında salata tüketebilirsiniz. Bunların yanı sıra tabi iftarınızı yaptığınız sıvı tüketimi çok önemli. Çünkü bütün gün susuz kalıyorsunuz. Başınız ağrıyabilir, yorgun düşebilirsiniz. Bu noktada iftarla sahur arasında en az 2-2,5 litre su tüketiyorsunuz. Suyu ne kadar içtiğinizden çok, nasıl içtiğiniz de çok önemli. Suyu birden içmiyoruz, Olabildiğince yudum yudum tüketmeye çalışıyoruz. Burada eğer birden içerseniz suyu hepsi atılır, böbreklerinizi yorar ve başka hiçbir işe yaramaz" dedi.

"HAFİF BESİNLER TÜKETİLSİN"

Diyetisyen Gülsüm Hazman da sahura kalkmadan oruç tutanları uyardı. Hazman, sahura mutlaka kalkılması gerektiğini vurgulayarak, kahvaltılık tarzında hafif besinler tüketilmesini önerdi. "Ramazan ayının ilk haftası adaptasyon haftasıdır" diyen Hazman, “Kişilere genellikle sahura kalkmalarını tavsiye ediyorum. Sahurda kahvaltılık tarzında hafif besinler tüketilmesini öneririm. Özellikle haşlanmış yumurta Ramazan ayında sahur sofralarının vazgeçilmezidir. Haşlanmış yumurta, bol yeşillik, domates, salatalık, bir miktar beyaz peynir, üç dilim tam buğday ekmeği ile tabağımızı tamamlayabiliriz. Tabağımıza ek olarak kuru kayısı ve hurma eklersek tokluk sürecimiz uzayacaktır” ifadelerini kullandı.

"SAHURDA TÜKETİLEN BİR BARDAH AYRAN GÜN İÇİNDE DİNÇ TUTAR"

Sahur yaptıktan sonra bir bardak ayran tüketilmesinin gün içerisinde hem daha zinde tutacağını hem de tokluk hissi sağlayacağını belirten Hazman, “Sahurda maksimum üç bardak su tüketilmeli. Sahurdan önce bir bardak, sahur esnasında ve sonrasında birer bardak su içilmeli. İftarda ise orucu bir bardak su ve bir tane hurmayla açmalıyız. Ardından bir kâse çorba içip 5-10 dakika ara vermeliyiz. Eğer bu ara verilmezse hazımsızlık ve şişkinlik yaşanabilir. Özellikle Ramazan'ın ilk haftası bu problemlerle karşılaşmak istemeyenler yemek arasını mutlaka vermeli. Aranın ardından yemek başına oturulduğunda yemekler daha yavaş, sakin yenilmeli” dedi.