Sofrada kanser tehlikesi... Yemek tuzunda mikroplastik bulundu

16 Ocak 2024 13:00 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 13:01

Şişelenmiş suyun toksinlerle dolu olduğunun tespit edilmesinden sadece bir hafta sonra bu defa da yemeklerde kullanılan sofra tuzunda mikroplastikler çıktı. Endonezya'nın Andalas Üniversitesindeki araştırmacılar, 21 sofra tuzu markasını örnekledi ve her birinin küçük plastik, elyaf, film ve topak parçaları içerdiğini tespit ettiler.

Moleküllerin kanser, kalp hastalığı ve demansın yanı sıra doğurganlık sorunlarına yol açtığı bulundu.

Ekip, kilogram başına 33'e kadar parçacık tespit etti; bu da insanların yılda binden fazla mikroplastiği yuttuğunu gösteriyor.

Peki, mikroplastikler nedir? Uzunluğu beş milimetreden küçük plastik parçalarına "mikroplastik" denir. Genellikle, yavaş yavaş bozulan şişelerde, gıda ambalajları gibi tek kullanımlık plastiklerde bulunur.

Araştırmalar mikroplastiklerin her yerde (Everest Dağı'nın zirvesindeki karda bile) bulunduğunu gösteriyor ancak bilim insanları en çok yiyecek, su ve çevremizdeki havadaki mikroplastikleri araştırma gereği hissediyor.

POPÜLER SOFRA TUZU ÜRÜNLERİNDE BULUNDU

Yeni çalışmada bilim insanları, "Tuz, mikroplastik, organik madde ve kum parçacıkları içerebilen tuzun yapımı için denizden alınan su ile ve üretimi sırasında kirlenebilmektedir." diyor.

Söz konusu çalışma, Endonezya'da satılan popüler markaların sofra tuzlarıyla yapıldı. Ancak küresel ihracat veri şirketi Volza'ya göre Endonezya, deniz tuzunun çoğunu ABD, Singapur ve Çek Cumhuriyeti'ne ihraç ediyor.

Ekip, dünya çapında çoğu insanın kullandığı sofra tuzunda küçük plastiklerin bulunup bulunmadığını görmek için yola çıktı ve market ve süpermarketlerden 21 markaya ait ürün satın aldı.

Araştırmacılar, bunların hangi markalar olduğunu gizliliği korumak için paylaşmadı.

Mikroplastik ekstraksiyon, her paketten 50 gram tuzun tartılması ve ardından organik safsızlıkların giderilmesi için suyla birleştirilmesiyle yapıldı. Bir şişeye yerleştirilen geri kalan numuneler, sıcak bir plaka üzerine yerleştirildi ve 30 dakika boyunca 149 Fahrenheit derecede dakikada 300 devirle karıştırıldı. Numune oda sıcaklığında soğutuldu ve tuz tamamen eriyene kadar dakikada 300 devirle karıştırıldı.

Ekip daha sonra mikroskopla şişelerde kalanlara baktı ve şekil, boyut ve renge göre dört tür mikroplastik belirledi.

Araştırmacılar bulgularını, "Bu çalışma, 21 tuz örneğinin tamamında bulunan dört farklı mikroplastik formunu başarılı bir şekilde tanımladı; bunların en yaygın olanı parçalardır (yüzde 67,49), bunu lifler (yüzde 23,82), filmler (yüzde 6,08) ve peletler ikincil bileşenler (yüzde 2,61) takip etmektedir" diye açıklıyor.

DAHA ÇOK SİYAH RENKLİ OLDUKLARI GÖRÜLDÜ

Çalışmaya göre, mikroplastiklerin morfolojileri, farklı tuz markaları arasında farklılıklar gösterdi. Ekip, minik parçacıkların siyah, mavi, sarı, kırmızı ve şeffaf göründüğünü buldu; en baskın renk siyahtı.

Ayrıca dört tür polimer belirlendi; polietilen (yüzde 34,62), polipropilen (yüzde 30,77), polietilen tereftalat (yüzde 15,38) ve polyester (yüzde 3,85). Polietilen (PE) sentetik bir reçinedir ve polipropilen (PP) sağlam, ısıya dayanıklı bir plastiktir.

Polietilen tereftalat (PET), giyim elyaflarında ve sıvı ve gıda kaplarında kullanılırken, polyester de insan yapımı bir elyaf malzemesidir.

Bu arada, Alicante Üniversitesinin 2017 yılında yaptığı bir çalışmaya göre, İspanya'da üretilen tuzlar kilogram başına 280'e kadar mikroplastik içeriyor.