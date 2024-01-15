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    Bilimsel olarak kanıtlandı, ömrünüze 8 yıl ekleyecek

    Kaynak: Daily Mail / Düzenleyen:

    Yapılan yeni bir araştırmada, sağlıklı bir diyet uygulayan ve bazı gıdaları hayatından çıkaran yetişkinlerin yaşam sürelerini sekiz yıl daha fazla uzatabileceği ortaya çıktı.

    Sağlık Haberleri  / Daily Mail

    460 binden fazla İngiliz’in katıldığı araştırmadan elde edilen kanıtlar, insanların daha fazla kuruyemiş ve tam tahıl tüketmeleri, şekerli içecek ve işlenmiş et alımını azaltmaları halinde daha uzun yaşayacaklarını gösterdi. Çalışmaya katılan kişiler, ortalama gıda alımlarını özetleyen bir anket doldurdu.

    Araştırmaya göre, 40'lı yaşlarındaki bireyler, sağlıklı beslenme tarzını benimsediklerinde ve beslenmelerinden bazı gıdaları çıkardıklarında sekiz yıl yedi ay daha uzun yaşıyor.

    Uzmanlar sağlıklı ve dengeli beslenebilmek için yiyeceklerde çeşitlilik olmasına dikkat çekiyor. Uzun yaşamak isteyen bireylerin şekerli içecekleri ve işlenmiş gıda tüketimini azaltması şart. Ayrıca insanlara günde beş porsiyon meyve ve sebze yemeleri tavsiye ediliyor.

    Bilimsel olarak kanıtlandı, ömrünüze 8 yıl ekleyecek

    KALP KRİZİ VE FELÇ KAYNAKLI ÖLÜMLERİ ENGELLİYOR

    Araştırmanın baş yazarı profesör Lars Thadnes, söz konusu çalışmayla ilgili şunları söylüyor:

    “Sağlıklı beslenme kalp krizi ve felç gibi nedenlerden kaynaklanan erken ölümleri önleyebilir. İnsanların beslenme düzenlerini mümkün olduğunca değiştirmeleri, bu önlenebilir ölümlerin azaltılmasına yönelik hedeflere ulaşılmasına yardımcı olabilir.”

    Bilimsel olarak kanıtlandı, ömrünüze 8 yıl ekleyecek

    İŞLENMİŞ YİYECEKLERE DİKKAT

    İşlenmiş gıdaların zararlarına dikkat çeken Profesör Thadnes sözlerine şöyle devam ediyor: 

    “İnsanların gazlı içecek ve limonata gibi şekerli gıdaları, sosis gibi işlenmiş et tüketimini azaltmaları gerek. Ayrıca daha fazla tam tahıl, kuruyemiş yemek temel bir öncelik.”

    Bilimsel olarak kanıtlandı, ömrünüze 8 yıl ekleyecek

    BALIĞA SOFRALARDA YER AÇIN

    Araştırma, erken ölme riski daha yüksek olan kişilerin az miktarda baklagil, tam tahıl, fındık, süt, beyaz et, süt ürünleri, meyve, sebze ve balık yediğini gösterdi.

    Çalışmada ayrıca, erken ölüm olasılığı en yüksek olanların düzenli olarak çok fazla beyaz ekmek, işlenmiş et, bisküvi, beyaz pirinç, yumurta ve şekerli içecek tükettikleri bildirildi.

    Çalışma, Nature Food dergisinde yayımlandı.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Daily Mail
    BeslenmeSağlıkAraştırma
    Haberler > Sağlık > Bilimsel olarak kanıtlandı, ömrünüze 8 yıl ekleyecek
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