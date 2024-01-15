Bu besin adeta kansersavar! Her lokmasında şifa bulacaksınız: İşte Osman Müftüoğlu’nun sır gibi sakladığı reçetesi

15 Ocak 2024 16:57 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 16:59

Her sabah düzenli olarak tüketilen zeytinin faydalarını duyunca sofranızdan eksik etmeyeceksiniz. Siyah zeytin ve yeşil zeytin olarak tüketilen bu besinin asıl faydalarını duyunca bir daha eksik etmeyeceksiniz. Yeşilinin de siyahının da sağlık açısından faydalarını anlatan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kimsenin bilmediği tüyoyu paylaştı. İşte zeytinin bilinmeyen faydaları…

Bağışıklık sisteminin baştan aşağı yenileyen besinlerin başında gelen zeytin, sofralardaki yerini hem siyah hem de yeşil çeşitleriyle almakta. Ne kadar farklıda görsek hem yeşili hem de siyahının faydaları saymakla bitmiyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİP VÜCUDU YENİLİYOR

Siyah zeytinler, olgunlaşma sürecinde fermente olurlar ve bu süreçte renkleri değişir. Bu zeytinler, içerdikleri özel bileşenler sayesinde sindirim sistemini düzenleyebilir ve antioksidan kapasiteleriyle hücresel sağlığı destekleyebilir.

Yeşil zeytinler hasat edildikleri zaman tüketilebilirler ve bu nedenle daha az olgunlaşmışlardır. Yeşil zeytinler, zeytinin doğal acılığını içerir ve bu özellik, içerdikleri polifenoller aracılığıyla anti-enflamatuar etkiler sağlar.

KANSERE KARŞI KALKAN OLUYOR

Zeytinin kansere karşı kalkan oluşturduğunu ifade eden Osman Müftüoğlu "İkisi de çok değerli besindir. İkisinden de gönül rahatlığıyla faydalanın. Yerken üç-beş diye saymayın ama siz siz olun, bazılarının tavsiyesine uyup her gün 50-100 zeytin yemeye filan da kalkmayın! Ortalama büyüklükte bir zeytin 4-5 kalorilik enerji veriyor, irilerinde bu rakam 8-10 kaloriye çıkabiliyor. 50-60 zeytini mideye indirdiğinizdeyse bu 500-1000 kaloriye denk geliyor. "dedi

ZEYTİNİN FAYDALARI NELER?

1- KANSERE KARŞI KALKAN OLUYOR

Zeytinde kansere karşı etken maddelerin yanı sıra A, E vitaminleri de mevcuttur. Bu vitamin ve maddeler kanser tümörlerinin oluşumunu engellemeye yardımcı olarak vücudu korur. Zeytin ve zeytinyağının çokça tüketildiği Akdeniz bölgelerinde kanser ve kronik hastalıklara Batı ülkelerine göre daha az rastlandığı bilinir. Zeytindeki oleik asit ve yüksek antioksidanların kansere karşı önleyici olduğu düşünülür. Özellikle meme, mide ve kolon kanserlerinin önlenmesinde bu bileşenlerin etkili olduğu araştırmalarla gösterilmiştir.

2- GÖZ SAĞLIĞINI KORUYOR

İçerdiği A vitamini ile göz sağlığını da korur. Gözün aydınlık ve karanlık arasında daha iyi ayrım yapmasını sağlayarak gece görüşünü iyileştirir. Ayrıca A vitamini, katarakt, makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı), glokom ve yaşa bağlı diğer göz hastalıklarının gelişmesine karşı etkilidir.

3- KALP SAĞLIĞINI DÜZENLİYOR

Yüksek kolesterol ve tansiyon yani kan basıncı kalp hastalıklarının oluşmasında etkilidir. Oleik asit zengini zeytin, LDL kolesterol (kötü kolesterol) seviyesinin düşmesine yardımcı olarak kolesterol seviyelerinin düzenlenmesine destek olur. Araştırmalar zeytinin kan basıncını düzenleyerek kalp krizi riskini de düşürdüğünü gösteriyor.

4- TAM BİR ANTİOKSİDAN DEPOSUDUR

Antioksidanların kalp hastalıkları ve kanser gibi kronik hastalıkların oluşma riskini düşürmeye yardımcı olduğu bir gerçek. Zeytindeki antioksidanlar, enfeksiyonla mücadeleye destek olarak bağışıklık sisteminin korur ve güçlendirir. Bir zeytin yemek bile kandaki glutatyon seviyesinin yükselmesine yardımcı olur.

5- SAÇ VE CİLT SAĞLIĞINI KORUYOR

Siyah zeytin, besleyiciliğinin yanı sıra koruyucu antioksidanlar ve yağ asitleri açısından da zengindir. İçeriğindeki E vitamini, cildi ultraviyole ışınlarına bağlı gelişebilen kanserlere karşı korumaya yardımcı olur ve erken cilt yaşlanmasının önüne geçer.