Sosyal medyada ölümcül beğeni avı

Sosyal medyada ölümcül beğeni avı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sosyal medyada ölümcül beğeni avı
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dijital zorbalık ve sosyal medyada olumsuz yorumlar, gençlerde anoreksiya ve yeme bozukluklarını tetikliyor. Sürekli beden kıyaslaması, gençlerin kendi bedenlerinden utanmasına ve sağlıksız yeme alışkanlıkları geliştirmesine yol açıyor.

Bilimsel çalışmalara göre dijital zorbalığa uğrayan gençlerde daha fazla anoreksiya görülüyor. Sosyal medyadaki ‘Beğeni’ ve ‘yorumların’ gençler için bir tür onay ve aidiyet aracı hâline geldiğini vurgulayan klinik psikolog Özge Bilir, beğeni sayısının düşük olmasının ya da olumsuz yorumların daha fazla zayıflama isteği ve yetersizlik hissine sebep olarak yeme alışkanlıklarını etkilediğini söyledi.

Sosyal medyada sürekli başkalarının ‘kusursuz’ fizikleriyle kıyas yapmanın, kişinin kendi beden algısını bozabileceğine dikkat çeken Bilir, “Sosyal medyada bedenler sürekli eleştirilmeye maruz kalır. Özellikle kilolu gençler ya da zayıf olmasına rağmen ‘yeterince iyi’ bulunmayan kişiler hedef hâline gelir.

Bu durum, bireylerin bedenlerinden utanmasına ve yemek yemeyi keserek aşırı zayıflamasına sebep oluyor. Ya da aşırı yemesini tetikliyor” dedi.

