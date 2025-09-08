Sosyal medyalar çöktü mü? YouTube, Instagram ve X neden çalışmıyor?

7 Eylül akşam saatlerinden itibaren devam eden sosyal medya platformlarına erişim sıkıntıları, 8 Eylül Pazartesi sabahı devam ediyor. Peki, Sosyal medyalar çöktü mü? İşte, son gelişmeler...

SOSYAL MEDYALAR ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye genelinde sosyal medya platformlarında yaşanan erişim sorunları, 7 Eylül Pazar gecesi saat 23.30 civarından itibaren başladı ve 8 Eylül Pazartesi sabahı da etkili oluyor.

Kullanıcılar, Instagram'da ana sayfanın yüklenmemesi, YouTube'da video akışının durması, X (eski Twitter) üzerinde tweet'lerin yenilenmemesi, Facebook'ta haber akışının kesilmesi ve WhatsApp'ta mesajların gecikmeli gitmesi gibi sorunlar bildirdi.

Şikayetler, Downdetector üzerinde artış gösterirken son 24 saat raporlarında platformlara erişim sorunu yaşandığı görüldü.

HANGİ PLATFORMLARA ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR?

8 Eylül Pazartesi itibarıyla, Instagram, TikTok, YouTube, X, Facebook ve WhatsApp başta olmak üzere sosyal medya platformlarında genel bir erişim sorunu yaşanıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden kullanıcılar, sosyal medya hesaplarına giriş yaparken sorun yaşadığını bildirdi.

SOSYAL MEDYALAR NEDEN AÇILMIYOR?

Kesintinin nedeni henüz netleşmedi. Konuyla alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Resmi açıklamalar geldiğinde haberimiz güncellenecektir.