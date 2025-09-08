Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
iPhone VPN nasıl açılır? Son dakika sosyal medya erişim sorunu devam ediyor

iPhone VPN nasıl açılır? Son dakika sosyal medya erişim sorunu devam ediyor
Sosyal medya uygulamalarının çoğuna dün akşamdan bu yana erişim sağlanamıyor. Instagram, X, YouTube, TikTok, Whatsapp... Milyonlarca kullanıcı bir yandan erişim sorununun sebebini merak ederken diğer yandan da hesaplarını nasıl açabileceğini araştırıyor. Vatandaşların bir kısmı VPN ile sosyal medya hesaplarına giriş yapabildi. Peki VPN nasıl açılır, iPhone VPN kurulumu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Instagram açılmıyor, YouTube açılmıyor, TikTok açılmıyor, X açılmıyor, Whatsapp'a erişim sınırlı. Sosyal medya uygulamalarındaki erişim sorunu günün en çok konuşulan konusu oldu. Erişim sorunu dün akşamdan bu yana devam ediyor. Uygulamaların ne zaman açılacağı merak konusu, sebebi de soruşturuluyor. Ama bazıları hesaplarını kullanabilmek için VPN yüklemeye başladı. Peki VNP nasıl açılır, iPhone VPN yüklemesi nasıl olur? İşte detaylar... 

INSTAGRAM, YOUTUBE, TİKTOK NEDEN AÇILMIYOR?

7 Eylül Pazartesi akşamından bu yana vatandaşlar Instagram, X, YouTube gibi platformlara erişemiyor. Sorunun kaynağının bant daraltması olduğu öne sürülüyor. Ama BTK tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. 

VPN NEDİR?

VPN açılımı Virtual Private Network olup, Sanal Özel Ağ demektir. VPN, internet ortamında gizli kalmanıza yardımcı olan bir hizmettir. VPN programları, internet trafiğinizi şifreler, çevrimiçi kimliğinizi de gizler. Bu ne anlama geliyor? Başkalarının internette ne yaptığınızı izlemesini ve verilerinizi çalmasını zorlaştırır. 

iPhone VPN nasıl açılır? Son dakika sosyal medya erişim sorunu devam ediyor - 1. Resim

VPN NE İŞE YARAR?

-Halka açık WiFi ağlarında veri güvenliğini sağlar

-Konuma dayalı içerik engellerini kaldırır

-Engellenen siteleri açar

-İnternet sansürünü kaldırıriPhone VPN nasıl açılır? Son dakika sosyal medya erişim sorunu devam ediyor - 2. Resim

İPHONE VPN NASIL AÇILIR? 

Erişim sorunu sonrası internette en çok aranan konularda biri ise iPhone VPN nasıl açılır? oldu. Peki iPhone cihazına VPN (Sanal Özel Ağ) kurulumu nasıl yapılır? Çok da karmaşık değil, cevabını sizler için derledik. App Store’dan güvenli bir VPN uygulaması indirerek başlayabilirsiniz. Sonrasında uygulama içi yönergeleri takip ederek hesap oluşturup VPN’i etkinleştirebilirsiniz. 

iPhone üzerinden VPN ayarları için atılacak adımlar şu şekilde; 

‘Ayarlar’ uygulamasını açın.

'Genel’ seçeneğine tıklayın.

‘VPN ve Cihaz Yönetimi’ni seçin.

‘VPN’ altında ‘VPN Ekle’ sekmesine tıklayın.

VPN sağlayıcınızdan aldığınız bilgileri girin.

Ayarları kaydedin ve VPN’i etkinleştirin.

