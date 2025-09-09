Trafikteki motosiklet sayısı 7 milyona çıktı

Bireysel kullanımın yanı sıra restoran, hazırgıda ve alışveriş hizmetleri gibi alanlarda dakullanılmasıyla trafikte motosikletlerin sayısı her geçen gün artıyor. Kazalara yol açtığıve trafik güvenliğini tehlikeye attığı gibi endişeler olsa da Türkiye’de trafiğe kayıtlı motosikletlerin sayısı 7 milyona yaklaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre,trafiğe kayıtlı motosikletlerin adedi 2023’te5 milyon 79 bin 396 iken 2024’te 6 milyon261 bin 927’ye, 2025 Temmuz itibarıyla da6 milyon 769 bin 964’e ulaştı. İl bazında enfazla motosiklet 865 bin 633 ile İstanbul’dabulunurken, bu şehri 520 bin 48 ile Antalya,496 bin 615 ile İzmir takip etti. En az motosiklet ise Ardahan’da yer aldı.

Toplam 1.109motosikletin bulunduğu Ardahan’ı bu kategoride 1.780 ile Tunceli, 1.855 ile Hakkâri,2.073 ile Bingöl ve 2.081 ile Bitlis izledi. Motosiklet sayısı Aydın, Kilis, Manisa, Muğla,Şanlıurfa ve Iğdır’da ise otomobil sayısınıgeçti.

Kilis’te 13 bin 540 otomobile karşılık,39 bin 422 motosikletin kayıtlı olduğu belirlendi. Aydın’da 233 bin 3 otomobile karşılık241 bin 55 motosikletin, Muğla’da 273 bin997 otomobile karşılık 301 bin 772, Şanlıurfa’da 113 bin 719 otomobile karşılık 116 bin384 ve Iğdır’da 7 bin 972 otomobile karşılık12 bin 702 motosikletin trafiğe kayıtlı olduğu görüldü.

268 bin 668 otomobile karşılık319 bin 634 motosikletin bulunduğu Manisa, 50 bin 966 ile motosiklet sayısı ile otomobil sayısı arasındaki farkın en fazla olduğu ilolarak kayıtlara geçti.