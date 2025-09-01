Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da motosiklet kararı! Artık buralara giremeyecek, her buldukları yere park edemeyecekler

İstanbul Valiliği, motosikletlerin park edeceği alanlar hakkında genelge yayınladı. Buna göre kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmeyecek; trafiğe kapalı olan alanlara motosikletle giriş yapılamayacak.

Açıklamada park yasağının olduğu yerler tek tek belirtildi.

Bu noktalar şu şekilde sıralandı:

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 61. maddesinde; "Park etmenin yasak olduğu yerler ve haller taşıt yolu üzerinde;

a) Duraklamanın yasaklandığı yerlerde,

b) Park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde,

c) Geçiş yolları önünde veya üzerinde,

d) Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde,

e) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde,

f) Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda,

g) Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde,

h) Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde,

i) İşaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında,

j) Kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde,

k) Park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde,

l) Park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında,

m) Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde,

n) Ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarda,

o) Engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde, park etmek yasaktır."

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

