Uzmanından kritik uyarı: Aşılar ölümcül hastalıklara karşı hayati koruma sağlıyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Kübra Erkilet, çocukluk çağı aşılarının önemine dikkat çekti. Aşıların çocukları ölümcül hastalıklardan koruduğunu belirten Erkilet, aşıların bağışıklığı güçlendirerek ağır hastalıkları ve hastane yatışlarını önlediğini vurguladı.

Sosyal medyada aşılarla ilgili ortaya atılan yanlış bilgilere değinen Dr. Erkilet, 2025'te Danimarka'da yayınlanan 1 milyon 255 bin çocuk üzerinde yapılmış dev bir araştırmayı örnek gösterdi. 

Araştırmanın, çocukluk çağı aşılarının içerdiği alüminyumun otoimmün hastalıklar, alerjiler, otizm veya nörogelişimsel bozukluklarla hiçbir bağlantısının olmadığını ortaya koyduğunu belirtti. Erkilet, "Bilimsel veriler, aşıların güvenilirliğini net şekilde gösteriyor. Anne babalar çocuklarına gönül rahatlığıyla aşı yaptırabilir" diye konuştu.

HAYATİ RİSKLERDEN KORUYOR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Kübra Erkilet, Sağlık Bakanlığı aşı takviminde bulunmayan, fakat çocukların korunması açısından önemli olan ek aşılar hakkında da bilgi verdi. Son yıllarda meningokok menenjitine bağlı ölümler görüldüğüne dikkat çekerek, meningokok A, C, W, Y ve B serotiplerine karşı koruyucu aşıların bebeklik döneminde yapılmasını önerdi. Ayrıca rotavirüs aşısının da ishal nedeniyle gelişen ağır hastalıkların önlenmesinde etkili olduğunu belirtti.

HPV AŞISI HEM ERKEK HEM KIZ ÇOCUKLARINA YAPILABİLİR

HPV aşısının da ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Erkilet, "HPV aşısı 9 yaşından itibaren hem kız hem erkek çocuklarına uygulanabilir. Gelecekte kanser riskini azaltan en önemli koruyucu sağlık adımlarından biridir" dedi.

