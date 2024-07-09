Vitamin bağımlısı olduk! Reklamlar en çok kadınları etkiliyor

Son dönemlerde gıda takviyeleri kullanımı bir trend hâline geldi. Türkiye Sağlık Vakfı tarafından yapılan ve tüketicilerin gıda takviyesi kullanım alışkanlıkları ve tercihlerini ortaya koyan araştırmada, yetişkinlerin yüzde 38’inin besin takviyesi kullandığı ortaya çıktı.

ESMA ALTIN ANKARA - Çalışmaya göre en yaygın kullanılan türlerin multivitaminler, D vitamini, C vitamini ve omega-3 yağ asitleri. Kullanım için belirtilen en önemli sebepler arasında, genel sağlık ve zindelik, kemik ve eklem sağlığı ile bağışıklığın güçlendirilmesi sıralandı. Cinsiyet ve yaş grubuna bakıldığında ise, yüzde 30,9 oranıyla 36-50 yaş arası kadınlarda gıda takviyesi kullanımının daha fazla olduğu belirlendi. Katılımcıların yüzde 28,7’sinin hangi takviyelerin kendileri için doğru olduğuna karar vermek konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları gözlemlendi. Takviye edici gıdaları temin etmede ise, kullanıcıların yüzde 46’sının internet üzerindeki alışveriş sitelerini tercih ettiği belirtilirken, eczaneden ürün alanların oranı yüzde 21 olarak kaydedildi. Kullanılan gıda takviyeleri içerisinde yüzde 21 oranıyla en fazla bitkisel ürünlerin tercih edildiği aktarıldı. Gıda takviyesini kullanmaya başlamanın ana sebebinde ise yüzde 22 oranında medya ve reklamların etkili olduğu ortaya çıktı.