Murat Kurum-Ekrem İmamoğlu seçim anketi 2024! İstanbul’da son yerel seçim anketi sonucu nedir?

16 Ocak 2024 21:54 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 21:56

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum seçim anketi! İstanbul’da AK Parti’nin adayı Murat Kurum, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu olacak. Peki, son İstanbul yerel seçim anketlerine göre hangisi önde? Ekrem İmamoğlu’nun ve Murat Kurum’un oy oranı merak ediliyor. İşte, Murat Kurum-Ekrem İmamoğlu seçim anketleri!

MURAT KURUM - EKREM İMAMOĞLU SEÇİM ANKETİ 2024

Areda Survey tarafından tgrthaber.com.tr'ye yönelik gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında İstanbul seçmenine "Önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını hangi parti kazanır?" sorusu yöneltildi.

Ankete göre; hazirandan aralık ayına kadar olan süreçte verilen destek düşüşe geçse de AK Parti İstanbul'daki yarışı önde götürüyor. İşte Areda Survey yerel seçim anketinin sonuçları...

"Önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını hangi parti kazanır?" sorusuna ankete katılanların yüzde 46,6'sı AK Parti cevabını verdi. İstanbul'u CHP'nin kazanacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 41,1'de kaldı. AK Parti ve CHP arasında geçecek yarışta iki parti arasındaki yüzde 5,5'lik fark dikkat çekti.

14 Mayıs'ta oy kullanan seçmenlerin tercihine bakıldığında, söz konusu kişilerin terchinin büyük oranda aynı partiden yana olacağı görüldü. Mayıs seçimlerinde AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 96,4'ü İstanbul'u AK Parti'nin kazanacağını belirtti. Aynı seçimde CHP'yi destekleyen kişilerin ise yüzde 93,9'u İstanbul'u yeniden CHP'nin kazanacağı düşüncesinde.

MHP seçmeni İstanbul'da yüzde 65,5 oranında AK Parti'nin seçimi kazanacağını söylerken, DEM Parti'ye oy verenlerin yüzde 65,7'si CHP'yi daha şanslı görüyor. Seçimin belki de kaderini belirleyecek konumdaki İYİ Partili seçmenlerin ise yüzde 43,4'ü CHP'nin, yüzde 34,4'ü ise AK Parti'nin İstanbul'u kazanacağını ifade etti. Her ne kadar ittifak sona erse de İYİ Partili seçmenin CHP'ye eğilim göstermesi dikkat çekti.