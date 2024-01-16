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    Murat Kurum-Ekrem İmamoğlu seçim anketi 2024! İstanbul’da son yerel seçim anketi sonucu nedir?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ekrem İmamoğlu-Murat Kurum seçim anketi 2024! | 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde İstanbul’da AK Parti’nin adayı Murat Kurum, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu olacak. Peki, son İstanbul yerel seçim anketlerine göre hangisi önde? Ekrem İmamoğlu’nun ve Murat Kurum’un oy oranı merak ediliyor. İşte, Murat Kurum-Ekrem İmamoğlu seçim anketleri!

    Murat Kurum-Ekrem İmamoğlu seçim anketi 2024! İstanbul’da son yerel seçim anketi sonucu nedir?
    Seçim 2024 Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ekrem İmamoğlu Murat Kurum seçim anketi! İstanbul’da AK Parti’nin adayı Murat Kurum, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu olacak. Peki, son İstanbul yerel seçim anketlerine göre hangisi önde? Ekrem İmamoğlu’nun ve Murat Kurum’un oy oranı merak ediliyor. İşte, Murat Kurum-Ekrem İmamoğlu seçim anketleri!

    MURAT KURUM - EKREM İMAMOĞLU SEÇİM ANKETİ 2024

    Areda Survey tarafından tgrthaber.com.tr'ye yönelik gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında İstanbul seçmenine "Önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını hangi parti kazanır?" sorusu yöneltildi.

    Ankete göre; hazirandan aralık ayına kadar olan süreçte verilen destek düşüşe geçse de AK Parti İstanbul'daki yarışı önde götürüyor. İşte Areda Survey yerel seçim anketinin sonuçları...

    Murat Kurum-Ekrem İmamoğlu seçim anketi 2024! İstanbul’da son yerel seçim anketi sonucu nedir?

    "Önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını hangi parti kazanır?" sorusuna ankete katılanların yüzde 46,6'sı AK Parti cevabını verdi. İstanbul'u CHP'nin kazanacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 41,1'de kaldı. AK Parti ve CHP arasında geçecek yarışta iki parti arasındaki yüzde 5,5'lik fark dikkat çekti.

    14 Mayıs'ta oy kullanan seçmenlerin tercihine bakıldığında, söz konusu kişilerin terchinin büyük oranda aynı partiden yana olacağı görüldü. Mayıs seçimlerinde AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 96,4'ü İstanbul'u AK Parti'nin kazanacağını belirtti. Aynı seçimde CHP'yi destekleyen kişilerin ise yüzde 93,9'u İstanbul'u yeniden CHP'nin kazanacağı düşüncesinde.

    MHP seçmeni İstanbul'da yüzde 65,5 oranında AK Parti'nin seçimi kazanacağını söylerken, DEM Parti'ye oy verenlerin yüzde 65,7'si CHP'yi daha şanslı görüyor. Seçimin belki de kaderini belirleyecek konumdaki İYİ Partili seçmenlerin ise yüzde 43,4'ü CHP'nin, yüzde 34,4'ü ise AK Parti'nin İstanbul'u kazanacağını ifade etti. Her ne kadar ittifak sona erse de İYİ Partili seçmenin CHP'ye eğilim göstermesi dikkat çekti.

    Murat Kurum-Ekrem İmamoğlu seçim anketi 2024! İstanbul’da son yerel seçim anketi sonucu nedir?

    Düzenleyen:  - Seçim 2024
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Murat KurumEkrem İmamoğluYerel SeçimİstanbulSeçim Anketi
    Haberler > Seçim 2024 > Murat Kurum-Ekrem İmamoğlu seçim anketi 2024! İstanbul’da son yerel seçim anketi sonucu nedir?
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