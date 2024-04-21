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Haberler > Seçim > Arda Turan'dan flaş Arda Güler sözleri: "Karşıdan karşıya geçemezsin ayakların titrer"

Arda Turan'dan flaş Arda Güler sözleri: "Karşıdan karşıya geçemezsin ayakların titrer"

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Seçim Haberleri

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Eyüpspor'un başında Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Arda Turan, bir Youtube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Turan'ın, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve geleceği çok tartışılan Arda Güler hakkında sözleri sosyal medyaya damgasını vurdu.

Gelecek sezon Eyüpspor'un başında teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Süper Lig'de teknik direktörlük yapacak olan Arda Turan, bir Youtube kanalına flaş açıklamalarda bulundu. Turan'ın Arda Güler ve Milli takım sözleri dikkat çekti.

Arda Turan'dan flaş Arda Güler sözleri:

Son dönemde Real Madrid'deki geleceği tartışma konusu olan 19 yaşındaki genç yıldız Güler hakkında konuşan Turan şu ifadeleri kullandı:

"Şunu bilmemiz lazım, Arda Güler 19 yaşında ve hepimizin umudu. Önünde muhteşem bir 17-18 sene var. Boş Bernabeu’da karşıdan karşıya geçemezsin ayakların titrer. O yüzden Arda Güler’i rahat bırakın, muhteşem bir oyuncu."

Arda Turan'dan flaş Arda Güler sözleri:

A Milli Futbol Takımımız hakkında da yorumda bulunan Turan sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bence muhteşem bir takıma sahibiz. Muhteşem de bir hocamız var. Burada federasyonumuza büyük iş düşüyor. Kendim için söylemiyorum. Bıraksınlar kendi etraflarını, eski oyuncularla eski hocalarla Arjantin gibi bu sinerjiyi oluştursunlar."

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