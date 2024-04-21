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Arda Turan durdu durdu Okan Buruk itirafını patlattı: "Adam başımıza dert oldu"

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Arda Turan durdu durdu Okan Buruk itirafını patlattı: &quot;Adam başımıza dert oldu&quot;

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Eyüpspor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkaran ve teknik direktörlük kariyerinde de ilk büyük başarısına imzasını atan Arda Turan bir Youtube kanalında oldukça ses getiren açıklamalarda bulundu. Bunlardan birini de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında yaptı.

Bir Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü ses getiren açıklamalar yaptı. Eyüpspor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkaran Arda Turan, efsaneleri arasında yer aldığı Galatasaray'ın teknik direktörü olan Okan Buruk hakkında ilginç bir ifade kullandı.

Arda Turan durdu durdu Okan Buruk itirafını patlattı: "Adam başımıza dert oldu" - 1. Resim

Turan, bir dönem Başakşehir'de hocalığını da yapan Okan Buruk hakkında şu ifadeleri kullandı: 

"Başımıza dert oldu Okan abi. (Gülerek) Bu kadar rekor kırılacaksa bize ne bırakacak? Arada laflıyoruz tabii abi-kardeşiz sonuçta beraber şampiyonluk yaşadık sonra hocalığımı yaptı. Okan Buruk çıtayı uzaya çıkarttı. Belki Avrupa için bize bir şeyler bırakır."

Arda Turan durdu durdu Okan Buruk itirafını patlattı: "Adam başımıza dert oldu" - 2. Resim

"GURUR YAŞIYORUM"

Galatasaray'ın iki genç yıldızı Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuşan Turan "Kerem ve Barış kadroya girmiyorken ikisini karşıma alıp ‘ikiniz de 30-40 milyon euro edersiniz yeter ki doğru oynayın topu kaybetmeyin’ dedim… Bugün onun haklı gururunu yaşıyorum abileri olarak." ifadelerini kullandı.

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