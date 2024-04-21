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Haberler > Spor > Git artık Arda! Real Madrid'deki geleceği yılan hikayesine dönen Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Duyurdular

Git artık Arda! Real Madrid'deki geleceği yılan hikayesine dönen Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Duyurdular

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Git artık Arda! Real Madrid&#039;deki geleceği yılan hikayesine dönen Arda Güler&#039;in yeni takımı belli oldu! Duyurdular

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Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in, bu sezon sonunda Madrid'den kiralık olarak ayrılacağı haberi kısa süre önce gündeme bomba gibi düşmüştü. Her ne kadar iddialara reddedilse de, dedikodu kazanı kaynamaya başladı bile. Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen bir haber platformu, Güler'in yeni takımını açıkladı.

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana forma şansı bulmakta güçlük çeken Arda Güler'in, sezon sonunda takımdan kiralık olarak gönderileceği iddiası günlerdir konuşuluyor. Nitekim bu iddiaları destekleyen bir haber de, Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Planete Madrid'den geldi. 

Git artık Arda! Real Madrid'deki geleceği yılan hikayesine dönen Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Duyurdular - 1. Resim

Daha önce Real Sociedad ve Villareal'in Güler için hamle yapabileceğini suyuran Planeta Madrid, bu kez Sevilla ve Real Betis'in devreye girdiğini yazdı. Habere göre; Güler ile başkan Florentino Perez bir görüşme gerçekleşti ve Güler ayrılığı yeşil ışık yaktı. 

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