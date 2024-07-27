Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Seçim > Yazın da D vitamini desteği şart! Güneş koruyucular sentezi̇ azaltıyor

Yazın da D vitamini desteği şart! Güneş koruyucular sentezi̇ azaltıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yazın da D vitamini desteği şart! Güneş koruyucular sentezi̇ azaltıyor

Seçim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

En temel vitaminlerden biri olan D vitamininin başlıca kaynağı güneş... Uzmanlar sağlık için yaz güneşinden mümkün olduğu kadar faydalanmayı tavsiye edyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu en temel vitaminlerden biri olan D vitamininin başlıca kaynağı güneş ışınlarıdır. Bu sebeple uzmanlar sağlık için yaz güneşinden mümkün olduğu kadar faydalanmayı tavsiye ederken, güneşin kanser yapıcı etkilerine karşı da güneş kremi kullanmak gerektiğini söylüyor.

Yaz aylarında güneşten kaçınan, koruyucu giysiler giyen veya yoğun güneş koruyucu ürünler kullanan kişilerde D vitamini eksikliğin görülebileceğini söyleyen Orzaks İlaç Medikal Müdürü Dr. Feyza Özdemir, yazın da D vitaminine devam edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yazın kullanılması gereken takviyelerden birinin resveratrol olduğunu belirten Dr. Özdemir “Ultraviyole (UV) ışınları, ciltte oksidatif hasara yol açarak erken yaşlanma belirtileri ve cilt kanseri riskini artırabilir. Resveratrol, bu zararlı etkilerin azalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca resveratrolün anti-inflamatuar özellikleri, güneş yanığı sonrası ciltteki iltihaplanmayı hafiflemesini destekleme özelliğine sahiptir” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Seçim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sıcakta soğuk duş almayın! Kalp hastalarına sıcak hava uyarısı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Beşiktaş-Trabzonspor maçını yönetecek hakem belli oldu - Seçimİşte Beşiktaş-Trabzonspor derbisini yönetecek hakemArda Turan'dan flaş Arda Güler sözleri: "Karşıdan karşıya geçemezsin ayakların titrer" - Seçim"Karşıdan karşıya geçemezsin ayakların titrer"İstanbul AK Parti teşkilatlarında çalışmalar hız kazandı! Her hafta 500 bin hane geziyorlar - Seçim"Zafere az kaldı, Murat Kurum'u başkan yapacağız"AK Parti çalışmaları hızlandırdı! “Seçim İşleri Başkanları” Ankara’da toplanacak - SeçimAK Parti 'Seçim İşleri Başkanları'nı topluyorMurat Kurum'dan "Başak Demirtaş" açıklaması: İttifak yapıyorsanız gizlemeyin! - SeçimMurat Kurum'dan "Başak Demirtaş" açıklaması: İttifak yapıyorsanız gizlemeyin!Aday tanıtımı için Yozgat'a giden Akşener'e borç sürprizi! Pankart asıp parasını istedi - SeçimPankart asıp parasını istedi
Sonraki Haber Yükleniyor...