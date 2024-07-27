Yazın da D vitamini desteği şart! Güneş koruyucular sentezi̇ azaltıyor

En temel vitaminlerden biri olan D vitamininin başlıca kaynağı güneş... Uzmanlar sağlık için yaz güneşinden mümkün olduğu kadar faydalanmayı tavsiye edyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu en temel vitaminlerden biri olan D vitamininin başlıca kaynağı güneş ışınlarıdır. Bu sebeple uzmanlar sağlık için yaz güneşinden mümkün olduğu kadar faydalanmayı tavsiye ederken, güneşin kanser yapıcı etkilerine karşı da güneş kremi kullanmak gerektiğini söylüyor.

Yaz aylarında güneşten kaçınan, koruyucu giysiler giyen veya yoğun güneş koruyucu ürünler kullanan kişilerde D vitamini eksikliğin görülebileceğini söyleyen Orzaks İlaç Medikal Müdürü Dr. Feyza Özdemir, yazın da D vitaminine devam edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yazın kullanılması gereken takviyelerden birinin resveratrol olduğunu belirten Dr. Özdemir “Ultraviyole (UV) ışınları, ciltte oksidatif hasara yol açarak erken yaşlanma belirtileri ve cilt kanseri riskini artırabilir. Resveratrol, bu zararlı etkilerin azalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca resveratrolün anti-inflamatuar özellikleri, güneş yanığı sonrası ciltteki iltihaplanmayı hafiflemesini destekleme özelliğine sahiptir” diye konuştu.