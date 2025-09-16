Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! "Kudüs sizin şehriniz değil..."

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya Haberleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak “Kudüs sizin şehriniz değil, her zaman bizim olacak, bir daha bölünmeyecek” dedi.

Kudüs’te konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı doğrudan hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"1997’de (Başbakan) Mesut Yılmaz’dan Kudüs’ün Yahudi şehri olduğunu kanıtlayan eseri istedim. ‘Veremem, Erdoğan diye bir İstanbul belediye başkanı var, seçmenini kızdırırız’ dedi.

Şimdi diyorum ki: Burası bizim şehrimiz. Erdoğan, senin şehrin değil. Her zaman bizim olacak, bir daha bölünmeyecek."

KUDÜS'TEN NETANYAHU'YA 'EMANNAME' CEVABI

İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Patrik Giannopoulos ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Hazreti Ömer’in Kudüs’ün fethinden sonra Bizans Patriği Sophronios’a verdiği emannamenin yazılı olduğu tabloyu takdim etti.

Emanname, Kudüs’teki Hristiyanların, kiliselerin, manastırların ve kutsal mekanların güvence altına alındığını bildiren tarihi bir belge olarak biliniyor.

Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı!

"NETANYAHU HİTLER'İN AKIBETİNİ YAŞAYACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’daki İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını cevapladı

Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“Netanyahu, Hitler ile ideolojik açıdan adeta akrabadır. Nasıl Hitler, kaydettiği ilerlemenin etkisiyle kendini bekleyen hezimeti göremediyse, Netanyahu da aynı nihai akıbeti yaşayacaktır. Ben buna inanıyorum.”

Cumhurbaşkanı, İsrail’in saldırılarının yalnızca Müslümanlara değil, Hristiyanlara ve Musevilere de zarar verdiğini vurguladı:

“İsrail, Müslümanlara, Hristiyanlara olduğu kadar Musevilere de zarar vermektedir. İsrail’in soykırımlarına karşı çıkan Musevilere kulak verdiğinizde Siyonizm’in nasıl tehlikeli bir ideoloji olduğunu net bir şekilde görürsünüz.”

