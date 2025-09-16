Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Athletic Bilbao-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri belli oldu

Athletic Bilbao-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Athletic Bilbao-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Athletic Bilbao-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabında heyecan, Athletic Bilbao ile Arsenal arasında oynanacak kritik mücadele ile başlıyor.

Athletic Bilbao-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir netleşti. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasına uzun bir aradan sonra geri dönen Bilbao, San Mames Stadyumu’nda İngiliz devi Arsenal’i konuk edecek. Futbolseverler ekran başında dev maçı takip etmek için geri sayıma geçti. 

Athletic Bilbao-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri belli oldu - 1. Resim

ATHLETİC BİLBAO - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması haftasında oynanacak Athletic Bilbao - Arsenal karşılaşması Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler devler arenasındaki mücadeleyi Tabii üzerinden takip edebilecek.

Athletic Bilbao-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri belli oldu - 2. Resim

ATHLETİC BİLBAO - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

San Mames Stadyumu’nda oynanacak Athletic Bilbao - Arsenal maçı 16 Eylül 2025 Salı günü gerçekleşecek. Maç Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Mücadelenin hakemi Litvanyalı Donatas Rumsas olacak.

Athletic Bilbao-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri belli oldu - 3. Resim

ATHLETİC BİLBAO - ARSENAL MUHTEMEL 11

Athletic Bilbao: Simon, Areso, Vivian, Paredes, Berchiche, Jauregizar, Ruiz, Berenguer, Sancet, I. Williams, Guruzeta

Arsenal: Raya, White, Mosquera, Gabriel, Hincapié, Rice, Zubimendi, Nwaneri, Madueke, Eze, Gyökeres

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump, Zelenskiy’i tehdit etti ! "Anlaşma yapmak zorunda kalacak”
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan kimdir? İşte hayatı ve kariyeri... - HaberlerUfuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...Eşref Rüya 14. bölümde neler olacak? 2. sezona geri sayım başladı - HaberlerEşref Rüya 14. bölümde neler olacak? 2. sezona geri sayım başladıErzurum'da sular ne zaman gelecek? 16 Eylül su kesintisi - HaberlerErzurum'da sular ne zaman gelecek? 16 Eylül su kesintisiİstanbul'da jetler neden uçuyor son dakika? F16 savaş uçakları sesi duyuldu - Haberlerİstanbul'da jetler neden uçuyor son dakika? F16 savaş uçakları sesi duyulduEA Sports FC 26 erken erişim ne zaman? - HaberlerEA Sports FC 26 erken erişim ne zaman?AUZEF ders seçimi ne zaman? Güz dönemi sınav takvimi araştırılıyor - HaberlerAUZEF ders seçimi ne zaman? Güz dönemi sınav takvimi araştırılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...