Athletic Bilbao-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri belli oldu

Athletic Bilbao-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir netleşti. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasına uzun bir aradan sonra geri dönen Bilbao, San Mames Stadyumu’nda İngiliz devi Arsenal’i konuk edecek. Futbolseverler ekran başında dev maçı takip etmek için geri sayıma geçti.

ATHLETİC BİLBAO - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması haftasında oynanacak Athletic Bilbao - Arsenal karşılaşması Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler devler arenasındaki mücadeleyi Tabii üzerinden takip edebilecek.

ATHLETİC BİLBAO - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

San Mames Stadyumu’nda oynanacak Athletic Bilbao - Arsenal maçı 16 Eylül 2025 Salı günü gerçekleşecek. Maç Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Mücadelenin hakemi Litvanyalı Donatas Rumsas olacak.

ATHLETİC BİLBAO - ARSENAL MUHTEMEL 11

Athletic Bilbao: Simon, Areso, Vivian, Paredes, Berchiche, Jauregizar, Ruiz, Berenguer, Sancet, I. Williams, Guruzeta

Arsenal: Raya, White, Mosquera, Gabriel, Hincapié, Rice, Zubimendi, Nwaneri, Madueke, Eze, Gyökeres