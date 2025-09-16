Juventus - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kenan Yıldız oynayacak mı!

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk haftasında futbolseverler bu akşamki Juventus - Borussia Dortmund maçı kilitlendi. Dev maç öncesi son gelişmeler yakından takip ediliyor. İtalya ekibi Juventus, evinde Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Peki Juventus - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İlk 11'ler belli mi, Kenan Yıldız var mı? İşte detaylar...

JUVENTUS- BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus - Borussia Dortmund maçı bu akşam (16 Eylül Salı) saat 22:00'de başlayacak.

JUVENTUS- BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu’nda oynanacak Juventus - Borussia Dortmund maçı Türkiye’de Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus’ta oynayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Igor Tudor yönetiminde düzenli olarak ilk 11’de forma şansı buluyor. Performansıyla tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başaran Kenan Yıldız'ın bu akşam Borussia Dortmund karşısında da ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.