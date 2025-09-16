Hollywood’un usta oyuncusu Robert Redford hayatını kaybetti!

Hollywood büyük bir efsanesini kaybetti. Oscar ödüllü oyuncu, yönetmen ve aktivist Robert Redford, 89 yaşında Utah’taki evinde ölü bulundu.

Butch Cassidy and the Sundance Kid” ve “All the President’s Men” gibi unutulmaz filmleriyle hafızalara kazınan Redford, yalnızca beyazperdede değil, bağımsız sinemanın yükselişinde de derin izler bıraktı.

Redford, sinemaya kazandırdığı unutulmaz yapımlarla dünya çapında tanınıyordu. “Butch Cassidy and the Sundance Kid” ve “All the President’s Men” gibi filmlerle hafızalara kazınan Redford, oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve aktivist kimliğiyle de öne çıktı.

2013 yılında verdiği bir röportajda, Hollywood’un yüzeysel yaklaşımlarına karşı çıktığını vurgulayan Redford, filmlerinin kültürel bir ağırlık taşımasını talep etmişti. Onun sinemasında keder, siyasi yolsuzluk ve toplumsal sorunlar güçlü bir şekilde işlendi.

Ünlü oyuncu, 2018’de emeklilik kararını duyurmuş ve “Asla asla demem ama oyunculuk açısından bunun benim için son olacağına karar verdim. Bundan sonra emekliliğe doğru ilerleyeceğim, çünkü 21 yaşımdan beri bu işi yapıyorum.” sözleriyle sinemaya veda ettiğini açıklamıştı.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Hollywood’un efsane isminin vefatını, ilişkiler şirketi Rogers & Cowan PMK’nın CEO’su Cindi Berger duyurdu. Berger, Robert Redford’un Utah’taki evinde uykusunda hayatını kaybettiğini, ancak ölüm nedenine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadığını açıkladı.

