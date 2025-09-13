Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TRT1’de sürpriz! Hollywood yıldızı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hollywood’un dikkat çeken isimlerinden Alexander Uloom, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisine Halid Bin Velid rolüyle konuk oluyor. Başarılı oyuncu, Prime Video’nun “House of David” dizisinin ardından TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Hollywood'un yükselen yıldız oyuncularından Alexander Uloom, TRT 1'in sevilen dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı"nda konuk oyuncu olarak rol alacak.

Miray Yapım, Ghassan Mesud ve Luca Peros'tan sonra Prime Video'da yayınlanacak "Hause of David" dizisinde de rol alan, Alexander Uloom'la da anlaştı.

Başarılı oyuncu, dizide Asr-ı Saadet döneminin önemli kahramanlarından Halid Bin Velid'e hayat verecek.

Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, yeni bölümüyle 16 Eylül Salı günü saat 20.00'de TRT 1'de izleyicilerle buluşacak.

