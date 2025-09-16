Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail askerlerinin operasyon öncesi görüntüleri gündem oldu! Kutu kutu ilaçları yere döktüler: Biz akıl hastasıyız

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dün gece geç saatlerde Hamas’ı ortadan kaldırmak ve Gazze şeridini işgal etmek için kanlı bir saldırı başlatan İsrail askerlerinin operasyondan bir gün önce kaydedilen videosu gündem oldu. Meclis binasına ''askerlerin artan intihar olaylarına çözüm bulmak'' için çağırılan askeri sözcüler, kutu kutu antidepresanı yerlere saçarak Netanyahu hükümetini protesto etti. 

Dün gece geç saatlerde İsrail ordusu Gazze şeridini işgal etmek için kara harekâtı başlattı. İsrailli yetkililer harekâtın amacının Hamas'ı ortadan kaldırmak olduğunu belirtirken, düzenlenen saldırılarda çok sayıda sivil ve çocuk hayatını kaybetti. 

KUTU KUTU İLACI YERLERE DÖKTÜLER

Düzenlenen operasyondan bir gün önce ''askerlerin artan intihar olaylarına çözüm bulmak'' amacıyla meclis binasında toplanan askeri sözcüler, Netanyahu hükümetini protesto ederek kutu kutu antidepresanı yerlere döktü. 

İsrail askerlerinin operasyon öncesi görüntüleri gündem oldu! Kutu kutu ilaçları yere döktüler: Biz akıl hastasıyız - 1. Resim

''BİZ AKIL HASTASIYIZ''

Hükümetin askerler arasında artan intihar olaylarını çözememesi sebebiyle sinirlenen asker sözcülerinden biri,  "Biz akıl hastasıyız ve arkadaşlarımız intihar ediyor" dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), askerlerin psikolojik sorunlarla başa çıkabilmesi amacıyla bir destek programı başlattığını daha önce duyurmuştu. Gazze’deki soykırıma devam eden İsrail askerlerinin yüzde 76’sının savaş şoku yaşadığı öne sürülürken, ülkedeki bir grup hastane ve psikiyatri merkezinde de olağanüstü hal ilan edilmişti. 

İsrail’in 7 Ekim’den 2023’ten bu yana sürdürdüğü katliamlarda yaklaşık 65 bin Filistinli hayatını kaybederken, İsrail’de savaşın başından beri 75 askerin intihar ettiği belirtildi. 

