Trabzonspor'un efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci kabri başında anıldı
Trabzonspor'da 1975-1980 arasında başkanlık görevinde bulunan Mustafa Şamil Ekinci, vefatının birinci yıl dönümünde anıldı. Bordo-mavili kulüp, Ekinci'nin 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazanmıştı.
Trabzonspor'a 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandıran Mustafa Şamil Ekinci için İstanbul Zincirlikuyu'daki aile mezarlığında anma töreni düzenlendi.
Törene; Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Mustafa Cem Aşık, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, eski futbolculardan Necati Özçağlayan, Hüseyin Tok, Engin Çınar ile Ekinci'nin ailesi ve sevenleri katıldı.
Anma töreninde Mustafa Şamil Ekinci'nin kabrine çelenk bırakıldı, dualar edildi.
