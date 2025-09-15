Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor taraftarından TFF binası önünde protesto

Trabzonspor taraftarından TFF binası önünde protesto

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor taraftarından TFF binası önünde protesto
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bordo mavili taraftarlar, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ardından hakem kararlarına tepki göstermek için Trabzon'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binası önünde protesto düzenledi.

Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ardından gündeme gelen hakem kararlarına tepki göstermek için Trabzon'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binası önünde toplandı. Taraftarlar, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu istifaya davet etti.

TFF binası önünde toplanan bordo-mavili taraftarlar, "Temiz futbol dediniz. Bizi karanlığa gömdünüz" yazılı pankart açarak tepkilerini dile getirdi. Grup adına konuşan Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Bekir Kodalak, hakem kararlarının artık oyunun önüne geçtiğini vurguladı.

Trabzonspor taraftarlarından TFF binası önünde protesto - 1. Resim

"MHK KAOS ÜRETİYOR"

Kodalak açıklamasında, "Türk futbolunda adalet kalmamış, hakem kararları artık oyunun önüne geçmiştir. Fenerbahçe karşısında yaşananlar, sadece Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun geleceğinin de nasıl bir çıkmaza sürüklendiğini gözler önüne sermiştir. Bu noktada en büyük sorumluluk Merkez Hakem Kurulu'na aittir. Biz taraftarlar olarak futbolun adaletini sağlayamayan, her hafta yeni bir skandala imza atan MHK'nın başındaki isim Ferhat Gündoğdu'yu derhal istifaya davet ediyoruz. Adil yönetim yerine kaos üreten bu anlayış artık Türk futbolunu taşınamaz hale getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor taraftarlarından TFF binası önünde protesto - 2. Resim

"SORUN SADECE TRABZONSPOR'UN DEĞİL"

"Unutulmamalıdır ki, bu sistemsizlik sadece Trabzonspor'un değil, tüm Türk futbolunun sorunudur" diyen Kodalak, şunları söyledi:
"Dün yaşananlar tesadüf değil, yıllardır biriken çarpıklıkların ve liyakatsizliğin sonucudur. Eğer hakemler sahada adalet dağıtamıyorsa, futbolun ruhundan söz etmek mümkün değildir. Bugün TFF Başkanı koltuğunda oturan ve geçmişte Trabzonspor Başkanlığı yapmış olan İbrahim Hacıosmanoğlu'na da sesleniyoruz. Eğer gerçekten temiz futbolun yanındaysanız, yaşananlara seyirci kalmayın. Futbolun geleceği için sorumluluk alın, bu çarpık düzeni değiştirmek adına adım atın. Trabzonspor'un adalet mücadelesine sırt çeviren her anlayış, yarın Türk futboluna daha büyük zararlar verecektir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 3 puan 90+3'te geldiKızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem kimdir? Dizinin yayından kaldırılacağı iddiaları ile gündeme geldi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig'de 3 puan 90+3'te geldi - SporSüper Lig'de 3 puan 90+3'te geldiAlman Dennis Schröder'den Ergin Ataman'a skandal sözler: Hazmedemedi, küfür etti - SporAlman oyuncudan Ergin Ataman'a skandal sözlerJota Silva'nın Beşiktaş şaşkınlığı: İnanılmazdı - SporJota Silva'nın Beşiktaş şaşkınlığı: İnanılmazdıSofyan Amrabat'tan Fenerbahçe itirafı: Şampiyonlar Ligi'nden elenince... - SporAmrabat'tan F.Bahçe itirafı: Devler Ligi'nden elenince...Dünya rekoruna doymuyor: Sabah şarkı çıkardı, akşam altın madalya kazandı - SporRekora doymuyor: Sabah şarkı çıkardı, akşam madalya kazandıBrezilyalı teknik adam, Fenerbahçe'yi neden reddettiğini açıkladı - SporFenerbahçe'yi neden reddettiğini ilk kez açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...