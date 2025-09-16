Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Spotify neden açılmıyor, çöktü mü? 16 Eylül erişim sorunu yaşanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bazı kullanıcılar Spotify’da müzik çalamama, oturum açamama ve sunucu bağlantısı sorunları yaşıyor. 16 Eylül Salı günü 'Spotify neden açılmıyor' bildirimleri yapılıyor.

16 Eylül 2025 tarihinde Türkiye’de bazı Spotify kullanıcıları, platforma erişim konusunda problemler bildirdi. Uygulama açılmaması, şarkıların çalmaması ya da giriş yapılamaması gibi problemler sosyal medyada paylaşıldı. 

SPOTIFY NEDEN AÇILMIYOR?

Spotify’ın “indirilen müziklerin çalma” ve “listelere erişim” gibi bazı özelliklerinde kullanıcılar sorun yaşadıklarını bildiriyor. Platformun sunucu bağlantısı ve uygulama performansı ile ilgili yerel kesintiler olabilir. 16 Eylül Salı günü Downdetector kullanıcı raporlarına göre Spotify'a erişimde sorun yaşandığı belirtiliyor. Ancak şirketten resmi bir açıklama yapılmadı.

İnternet bağlantısı, cihazın güncel olup olmadığı gibi bireysel değişkenler göz önünde bulundurulduğunda sorunun tamamen Spotify kaynaklı mı yoksa yerel mi olduğu henüz net değil.

SPOTİFY NE ZAMAN DÜZELTİLECEK?

Henüz resmi bir çözüm zamanı açıklanmadı. Ancak kısa süre içinde yaşanan erişim probleminin çözülmesi bekleniyor.

KENDİ CİHAZIMDA SORUNU NASIL ÇÖZERİM?

Uygulamayı yeniden başlatmak, cihazını yeniden başlatmak, internet bağlantısını kontrol etmek, uygulamanın güncel sürümünü kullanmak, varsa cache/önbelleği temizlemek faydalı olabilir.

