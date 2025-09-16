Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > EA Sports FC 26 erken erişim ne zaman?

EA Sports FC 26 erken erişim ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
EA Sports FC 26 erken erişim ne zaman?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbol oyunlarının en sevilen serilerinden biri olan EA Sports FC, yeni oyunu olan FC 26 ile geri dönüyor. Oyunseverler, tarafından heyecanla beklenen yapım için çıkış tarihi belli oldu.

Her sene milyonlarca oyunsever tarafından yakından takip edilen futbol serisi, FIFA ile olan lisans anlaşmasının sona ermesiyle beraber FC markasıyla yoluna devam etme kararı aldı. 

FC 24  ve FC 25'in ardından serinin yeni oyunu FC 26, geliştirilmiş oynanış mekanikleri, güncellenmiş kadrolar ve yenilenen grafiklerle futbolseverlerle bir araya gelmeye hazırlanıyor. Peki, "EA Sports FC 26 erken erişim ne zaman?" İşte tüm ayrıntılar...

FIFA 26 ne zaman çıkacak, EA SPORTS FC kaç TL? Satış tarihi merak ediliyor - 1. Resim

EA SPORTS FC 26 ERKEN ERİŞİM NE ZAMAN?

EA Sports FC 26'nın erken erişimi, Ultimate Edition sahipleri için 18 Eylül PC ve 19 Eylül konsollarda, EA Play Pro üyeleri için aynı tarihlerde sınırsız erişim, EA Play üyeleri için ise 19 Eylül'de 10 saatlik deneme sürümü olarak başlayacak.

EA Sports FC 26 oyununun resmi çıkışı ise 26 Eylül 2025'tedir.

FC 26 ne zaman çıkacak? EA Sports FC 26 ücretleri belli oldu | Türkiye Gazetesi

FC 26 HANGİ PLATFORMLARDA OYNANABİLECEK?

FC 26, geniş bir oyuncu kitlesini baz almaktadır. Bu yıl da birçok sayıda platformda erişime açılacak:

  • Microsoft Windows (PC)
  • PlayStation 4 ve PlayStation 5
  • Xbox One ve Xbox Series X/S
  • Nintendo Switch ve Nintendo Switch 2
  • Amazon Lunaü

Kaynak: Türkiye Gazetesi

AUZEF ders seçimi ne zaman? Güz dönemi sınav takvimi araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AUZEF ders seçimi ne zaman? Güz dönemi sınav takvimi araştırılıyor - HaberlerAUZEF ders seçimi ne zaman? Güz dönemi sınav takvimi araştırılıyorAÖF ders ekle sil ne zaman? Tarih belli oldu - HaberlerAÖF ders ekle sil ne zaman? Tarih belli olduALES 3 başvurusu ne zaman? ALES 3 sınav tarihi araştırılıyor - HaberlerALES 3 başvurusu ne zaman? ALES 3 sınav tarihi araştırılıyorASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Sincan, Çankaya, Etimesgut... - HaberlerASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Sincan, Çankaya, Etimesgut...Yıldırım Belediyesi iş ilanı detayları belli mi? 400 işçi alınacak, işte branşlar - HaberlerYıldırım Belediyesi iş ilanı detayları belli mi? 400 işçi alınacak, işte branşlarGüzelleştiğim O Yaz 3. sezon 12. bölüm ne zaman? Final tarihi açıklandı - HaberlerGüzelleştiğim O Yaz 3. sezon 12. bölüm ne zaman? Final tarihi açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...