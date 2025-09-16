Her sene milyonlarca oyunsever tarafından yakından takip edilen futbol serisi, FIFA ile olan lisans anlaşmasının sona ermesiyle beraber FC markasıyla yoluna devam etme kararı aldı.

FC 24 ve FC 25'in ardından serinin yeni oyunu FC 26, geliştirilmiş oynanış mekanikleri, güncellenmiş kadrolar ve yenilenen grafiklerle futbolseverlerle bir araya gelmeye hazırlanıyor. Peki, "EA Sports FC 26 erken erişim ne zaman?" İşte tüm ayrıntılar...

EA SPORTS FC 26 ERKEN ERİŞİM NE ZAMAN?

EA Sports FC 26'nın erken erişimi, Ultimate Edition sahipleri için 18 Eylül PC ve 19 Eylül konsollarda, EA Play Pro üyeleri için aynı tarihlerde sınırsız erişim, EA Play üyeleri için ise 19 Eylül'de 10 saatlik deneme sürümü olarak başlayacak.

EA Sports FC 26 oyununun resmi çıkışı ise 26 Eylül 2025'tedir.

FC 26 HANGİ PLATFORMLARDA OYNANABİLECEK?

FC 26, geniş bir oyuncu kitlesini baz almaktadır. Bu yıl da birçok sayıda platformda erişime açılacak:

Microsoft Windows (PC)

PlayStation 4 ve PlayStation 5

Xbox One ve Xbox Series X/S

Nintendo Switch ve Nintendo Switch 2

Amazon Lunaü