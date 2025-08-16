FC 26 ne zaman çıkacak? EA Sports FC 26 ücretleri belli oldu

Türk futbolseverleri heyecanlandıran EA SPORTS FC 26, seride bir ilki gerçekleştirerek Türkçe spiker desteğiyle geliyor. Peki, FC 26 ne zaman çıkacak? EA Sports FC 26 ne kadar?

FC 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA Sports FC 26, 26 Eylül 2025’te dünya genelinde ve Türkiye’de piyasaya sürülecek. Ultimate Edition sahipleri ise oyuna 19 Eylül 2025’ten itibaren erken erişim sağlayabilecek.

Oyun, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Nintendo Switch ve Nintendo Switch 2 platformlarında oynanabilecek.

EA SPORTS FC 26 ÜCRETİ NE KADAR?

EA SPORTS FC 26’nın Türkiye fiyatları, platform ve sürüme göre değişiklik gösteriyor:

Steam PC Standard 69,99 Dolar

Steam PC Ultimate 99,99 Dolar

Epic Store PC Standard 2.599 TL

Epic Store PC Ultimate 3.599 TL

PlayStation Standard 2.899 TL

PlayStation Ultimate 3.999 TL

Xbox Standard 69,99 Dolar

Xbox Ultimate 99,99 Dolar

Nintendo Switch 1 Standard 59,99 Dolar

Nintendo Switch 1 Ultimate 79,99 Dolar

Nintendo Switch 2 Standard 69,99 Dolar

Nintendo Switch 2 Ultimate 89,99 Dolar

FC 26'NIN YENİ ÖZELLİKLERİ

Oyun, yenilenmiş top sürme, kaleci pozisyonları, Arketip özelliği, Manager Live görevleri ve yeni Ultimate Team turnuvalarıyla geliyor. Türkçe spiker ve Süper Lig lisansları da dikkat çekiyor.