FC 26 ne zaman çıkacak? EA Sports FC 26 ücretleri belli oldu
EA Sports’un merakla beklenen futbol simülasyonu EA SPORTS FC 26, Türkçe spiker özelliği ve yenilenmiş oyun mekanikleriyle gündemde. Oyunun çıkış tarihi, Türkiye fiyatları ve yeni özellikleri futbolseverler tarafından araştırılıyor.
Türk futbolseverleri heyecanlandıran EA SPORTS FC 26, seride bir ilki gerçekleştirerek Türkçe spiker desteğiyle geliyor. Peki, FC 26 ne zaman çıkacak? EA Sports FC 26 ne kadar?
FC 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?
EA Sports FC 26, 26 Eylül 2025’te dünya genelinde ve Türkiye’de piyasaya sürülecek. Ultimate Edition sahipleri ise oyuna 19 Eylül 2025’ten itibaren erken erişim sağlayabilecek.
Oyun, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Nintendo Switch ve Nintendo Switch 2 platformlarında oynanabilecek.
EA SPORTS FC 26 ÜCRETİ NE KADAR?
EA SPORTS FC 26’nın Türkiye fiyatları, platform ve sürüme göre değişiklik gösteriyor:
Steam PC Standard 69,99 Dolar
Steam PC Ultimate 99,99 Dolar
Epic Store PC Standard 2.599 TL
Epic Store PC Ultimate 3.599 TL
PlayStation Standard 2.899 TL
PlayStation Ultimate 3.999 TL
Xbox Standard 69,99 Dolar
Xbox Ultimate 99,99 Dolar
Nintendo Switch 1 Standard 59,99 Dolar
Nintendo Switch 1 Ultimate 79,99 Dolar
Nintendo Switch 2 Standard 69,99 Dolar
Nintendo Switch 2 Ultimate 89,99 Dolar
FC 26'NIN YENİ ÖZELLİKLERİ
Oyun, yenilenmiş top sürme, kaleci pozisyonları, Arketip özelliği, Manager Live görevleri ve yeni Ultimate Team turnuvalarıyla geliyor. Türkçe spiker ve Süper Lig lisansları da dikkat çekiyor.