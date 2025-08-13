Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Football Manager 26 ne zaman çıkacak? Tanıtım fragmanı yayınlandı

Football Manager 26 ne zaman çıkacak? Tanıtım fragmanı yayınlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Football Manager 26 ne zaman çıkacak? Tanıtım fragmanı yayınlandı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Football Manager 26 çıkış tarihi tanıtım fragmanının yayınlanmasıyla yeniden gündeme geldi. Tahmin edin kim geri döndü" başlığıyla paylaşılan fragman, kısa sürede sosyal medyada çok konuşuldu. Peki, Football Manager 26 ne zaman çıkacak?

Dünyanın en popüler futbol menajerlik simülasyon oyunu Football Manager’ın yeni sürümü FM26, SEGA ve Sports Interactive’in resmi duyurusuyla gündemde. Oyunun çıkış tarihi ve tanıtım fragmanı, futbolseverlerin odağında yer alıyor. 

FOOTBALL MANAGER 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

SEGA ve Sports Interactive, futbolseverlerin merakla beklediği Football Manager 26’nın (FM26) çıkış tarihini resmi olarak duyurdu.

Yapılan açıklamada oyunun 2025 sonbaharında piyasaya sürüleceği belirtildi.

Son yayınlanan fragmanda ise oyunun yeni tanıtımı, "Tahmin edin kim geri döndü! Daha iyi, daha güçlü… Yeni sezon için hazırlanıyor. FM26 Maç Günü İlk Bakış çok yakında." sözleriyle duyuruldu. Serinin takipçileri FM 26'nın çıkışıyla 2026/2027 futbol sezonunu yönetme fırsatı bulacak.

Football Manager 26 ne zaman çıkacak? Tanıtım fragmanı yayınlandı - 1. Resim

FOOTBALL MANAGER NEDİR?

Football Manager, Sports Interactive tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan bir futbol menajerlik simülasyon oyunudur.

2004 yılında Championship Manager serisinden ayrılarak kendi yoluna devam eden seri, o günden bu yana dünya genelinde milyonlarca oyuncunun favorisi haline geldi.

Football Manager 26 ne zaman çıkacak? Tanıtım fragmanı yayınlandı - 2. Resim

Oyuncular, bir futbol kulübünü ya da milli takımı yöneterek taktiksel kararlar alır, transfer politikaları belirler ve maç günlerinde stratejilerini sahaya yansıtır.

ABD ve Kanada’da Worldwide Soccer Manager adıyla satılan oyun, SEGA’nın eski Worldwide Soccer serisine de bir gönderme niteliği taşıyor.

Football Manager 26 ne zaman çıkacak? Tanıtım fragmanı yayınlandı - 3. Resim

FM serisi, gerçekçi oyuncu veritabanı ve detaylı simülasyon mekanikleriyle tanınmakta. Bu da oyunun etkisinin geniş kitlelere yayılmasını sağlıyor.

FM26, kadın futbolunun oyuna dahil edilmesi ve Premier Lig’in resmi lisansıyla dikkat çekiyor. Sports Interactive’in açıklamalarına göre, yeni sürümde kullanıcı arayüzü daha akıcı ve sezgisel olacak, volümetrik oyuncu animasyonları ise maç günü deneyimini daha gerçekçi kılacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

