Brawl Stars kapanacak mı? Erişim engeli iddiaları araştırılıyor

Brawl Stars oyuncuları arasında oyunun kapanacağına dair söylentiler dolaşıyor. Sosyal medyada popüler oyun Brawl Stars erişim engeli geldi iddiaları gündeme geldi. Kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor.

Brawl Stars kapanacak mı, erişim engeli geldi mi konuları merak ediliyor. Supercell tarafından geliştirilen ve dünya genelinde milyonlarca oyuncuya sahip olan Brawl Stars, özellikle Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip.

BRAWL STARS KAPANACAK MI?

Son dönemde Türkiye'de Brawl Stars oyuncuları arasında oyununun kapanacağına dair söylentiler hızla yayılıyor. Özellikle oyun içi etkinliklerin azalması ve güncellemelerin seyrekleştiği öne sürülerek oyunun kapatılacağı iddia ediliyor.

Ancak Supercell tarafından 2025 yılı itibarıyla oyunun kapanacağına dair bir açıklama yapılmadı. Oyun dünya çapında 400 milyondan fazla indirildi ve 2020 yılında 526 milyon dolar gelir elde etti.

BRAWL STARS ERİŞİM ENGELİ GELECEK İDDİALARI

Türkiye'de son dönemde Roblox, Instagram ve Wattpad'e gelen erişim engeli, Brawl Stars oyuncularını endişelendirdi.

Özellikle 2024'te Roblox'a gelen erişim engeli sonrası oyuncular Brawl Stars'ın benzer bir kısıtlamaya maruz kalıp kalmayacağını sorguluyor. BTK tarafından getirilen erişim engellerinin genellikle belirli ihlallere bağlantılı olarak gerçekleşiyor.

Oyunun e-spor etkinlikleriyle desteklenmesi ve Türkiye'deki oyuncu kitlesine verdiği önem erişim engeli olasılığını azaltıyor. Brawl Stars erişim engeli gelecek iddiaları şimdilik gerçeği yansıtmıyor.

BRAWL STARS OYUNU HAKKINDA

Brawl Stars, Supercell tarafından 15 Haziran 2017'de beta sürümüyle piyasaya sürüldü ve hızla yayıldı. Hızlı tempoda oynanan bir savaş oyunu olan Brawl Stars, farklı yeteneklere sahip karakterlerle çeşitli modlarla mücade ediyor.

Bu modlar arasında mücevher Kapmaca, Hayatta Kalma, Top Savaşı ve Soygun gibi seçenekler bulunuyor.