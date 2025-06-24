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Roblox ne zaman açılacak? Roblox erişim engelinde son durum merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Roblox ne zaman açılacak? Roblox erişim engelinde son durum merak ediliyor
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Roblox'a 7 Ağustos tarihinden itibaren erişim sağlanamamaktadır. Türkiye'de 15 milyondan fazla kullanıcısı bulunan çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ne zaman açılacağı kullanıcıları tarafından merak edilmeye başlandı.

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan popüler çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de bir süredir erişime kapalıdır.

Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılması için platformla görüşmelerin sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Peki, "Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı, neden yasaklandı?" İşte detaylar...

Roblox ne zaman açılacak? Roblox erişim engelinde son durum merak ediliyor - 1. Resim

Roblox, özellikle Türkiye'de çocuk ve genç yaş grubundaki kullanıcılara hitap etmektedir. Bazı platformda yer alan içerikler sebebiyle Türkiye'de erişim engeli getirildi. Bu kararın alınmasında, çocukların güvenliğini tehdit eden içerikler, denetimsiz kullanıcı etkileşimleri ve bazı etik dışı uygulamaların yer aldığı öne sürülüyor.

Roblox'un Türkiye'de açılmasıyla ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, "Roblox ile görüşmeler devam ediyor, belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı, nihayete erdiğinde tekrar aynı hukuki süreçle bunların açılması söz konusu olacak." ifadelerinde bulundu.

Şu an için Roblox'un ne zaman açılacağına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle Roblox kapalı kalmaya devam edecektir. Konuya ilişkin herhangi bir detay verildiği takdirde haberimize eklenecektir.

Roblox ne zaman açılacak? Roblox erişim engelinde son durum merak ediliyor - 2. Resim

ROBLOX NE ZAMAN KAPATILDI?

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı kararla beraber Roblox'a 7 Ağustos 2024 tarihinde erişim engeli getirilmişti.

Roblox'un kapatılmasında en önemli faktör, "URL adreslerinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" oldu. Talebi göz önünde bulunduran Adana 6. Sulh Ceza Hakimligi aynı gün erişimin engellenmesi yönünde karar verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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