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Haberler > Seçim > Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Beşiktaş-Trabzonspor maçını yönetecek hakem belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Beşiktaş-Trabzonspor maçını yönetecek hakem belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi-
- Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Beşiktaş-Trabzonspor maçını yönetecek hakem belli oldu
Beşiktaş, Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası, Haber

Seçim Haberleri  / Türkiye Gazetesi-

Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem belli oldu. TFF, Türkiye Kupası finalinin Ali Şansalan tarafından yönetileceğini açıkladı.

Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem belli oldu. TFF, Türkiye Kupası finalinin Ali Şansalan tarafından yönetileceğini açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Beşiktaş-Trabzonspor maçını yönetecek hakem belli oldu - 1. Resim

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemleri belli oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak."

Düzenleyen:  - Seçim
Kaynak: Türkiye Gazetesi-
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