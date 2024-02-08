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    • Murat Kurum'dan "Başak Demirtaş" açıklaması: İttifak yapıyorsanız gizlemeyin!

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İstanbul, Haber

    Seçim Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul için DEM Parti'den aday olacağı konuşulan Başak Demirtaş'ın, aday olmayacağı kesinleşince CHP ile ittifak ihtimalleri yeniden gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da "Dün hevesliyken bugün niye bu kararı aldı? Pazarlık mı var? Baskı, talimat mı var? İttifak yapıyorsanız gizlemeyin, PKK üzerinden medet ummayın” dedi.

    DEM Parti'nin yerel seçimlerde İstanbul'dan aday çıkarıp çıkarmayacağı merak edilirken, Başak Demirtaş ismi kulislerden sızmıştı.

    Ancak dün DEM Parti'den yapılan açıklamada Başak Demirtaş'ın İBB adayı olmayacağı açıklandı.

    AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum da basın mensupları ile buluştuğu bir toplantıda bu konuya değinerek gizli bir ittifak varsa açıklanmasını istedi. 

    "TALİMAT MI GELDİ?"

    Kurum, “Hep söylüyorum, biz bu yola çıkarken karşımızda kim aday olur, kim kiminle ittifak yapar diye hiç düşünmedik. Yalnız karşı tarafta gördüğüm bir kaos, karmaşa, belirsizlik düne kadar çok hevesliyken bugün neden bu kararı aldılar? Başka bir yerden bir talimat mı geldi, baskı mı geldi, pazarlıklar mı oldu veya pazarlıklar devam mı ediyor? Bunları zamanla öğreneceğiz." diye konuştu.

    "Bunların al gülüm ver gülümleri bitmez" diyen Kurum, "Geçmişte İBB’yi aralarında nasıl pay ettikleri malumunuz. 2023 Genel Seçimlerinde de cumhurbaşkanı yardımcılıkları ve bakanlıklar dağıtıyorlardı. Bunların bu pazarlıkları bitmez, seçime kadar da devam eder. Ama biz işimize bakıyoruz” dedi.

    "PKK ÜZERİNDEN MEDEN UMMAYIN"

    Demirtaş’ın kararı için ise, “Dün hevesliyken bugün niye bu kararı aldı? Pazarlık mı var? Baskı, talimat mı var?” diye soran Kurum, “Siyaset şeffaf, demokratik yürümeli. İttifak yapıyorsanız gizlemeyin, PKK üzerinden medet ummayın. Milletimiz hepsini görüyor. Asıl cevabı milletimiz bölücü terör örgütünün işaret ettiği ittifaka 28 Mayıs'ta cevap verdi. 31 Mart'ta da cevap verecektir” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Seçim
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İstanbul
    Haberler > Seçim > Murat Kurum'dan "Başak Demirtaş" açıklaması: İttifak yapıyorsanız gizlemeyin!
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