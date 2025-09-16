Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Erzurum'da sular ne zaman gelecek? 16 Eylül su kesintisi

Erzurum'da sular ne zaman gelecek? 16 Eylül su kesintisi

- Güncelleme:
Erzurum&#039;da sular ne zaman gelecek? 16 Eylül su kesintisi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

16 Eylül 2025 Salı günü Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü yaşanacak su kesintisine dair detayları paylaştı. Bölgede yaşayan vatandaşlar "Erzurum'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.

Erzurum'da 16 Eylül tarihinden itibaren su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, gözlerini Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü'nün yaptığı güncel açıklamaya çevirdi.

Erzurum'da sular ne zaman gelecek? 16 Eylül su kesintisi - 1. Resim

ERZURUM'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Palandöken Barajı ana isale hattında yaşanan arıza sebebiyle şehir merkezinde su kesintisi yaşanıyor.

Kesinti 16 Eylül 2025 Salı günü sabah saat 07.00 itibarıyla başlayacağı belirtildi. Yetkililer, çalışmaların en geç 24 saat içinde tamamlanacağı bilgisini paylaştı.

Konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi;

"Palandöken Barajı ana isale Hattında meydana gelen arıza nedeniyle 16 Eylül 2025 Salı günü şehir merkezinde saat 07.00’den itibaren su kesintisi yaşanacaktır.

Arızanın en geç 24 saat içerisinde giderilmesi planlanmaktadır. Su kesintisinden vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için gerekli önlemleri almaları rica olunur."

Erzurum'da sular ne zaman gelecek? 16 Eylül su kesintisi - 2. Resim

Dışişleri'nden İsrail tepkisi: Kara harekatı soykırım planlarının yeni aşaması
