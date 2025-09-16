ASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Sincan, Çankaya, Etimesgut...

Ankara’da yaşayan vatandaşlar su kesintisine dair detayları araştırmaya başladı. ASKİ, 16 Eylül 2025 Salı günü için planlı su kesintisi yapılacak ilçe, mahalle ve sokakları tek tek duyurdu. İşte 16 Eylül Salı ASKİ su kesintisi listesi...

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

16 Eylül Salı günü Ankara'nın Sincan, Polatlı, Etimesgut, Polatlı, Akyurt ve Beypazarı ilçelerinde su kesintisi gerçekleşti. Gün içinde suların geleceği bilgisi verildi.

Arıza Tarihi: 16.09.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 16.09.2025 17:00:00

Detay: Sincan ilçesi temelli Bey obası mahallesi küme evleri içerisinde meydana gelen Enerjisa kaynaklı arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Bey obası mahallesi tamamı.

Arıza Tarihi: 16.09.2025 11:30:00

Tamir Tarihi: 16.09.2025 19:00:00

Detay: Sincan ilçesi temelli Yenihisar mahallesi küme evleri içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yenihisar mahallesi ve malıköy mahallesi tamamı.

Arıza Tarihi: 16.09.2025 11:30:00

Tamir Tarihi: 16.09.2025 19:00:00

Arıza Tarihi: 16.09.2025 10:10:00

Tamir Tarihi: 16.09.2025 16:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Gülveren Mahallesi Cihangir Sokakta bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi Bir kısım

Arıza Tarihi: 16.09.2025 12:30:00

Tamir Tarihi: 16.09.2025 17:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Atakent Mahallesi 803 Cadde içerisinde oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Atakent Mahallesi K4 Adası Geneli

Arıza Tarihi: 16.09.2025 12:45:00

Tamir Tarihi: 16.09.2025 20:00:00

Detay: Üniversiteler mahallesi 1597 cadde rtürk önü 110 luk içme suyu hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılacaktır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Üniversiteliler Mahallesi 1597 Cadde

Arıza Tarihi: 16.09.2025 13:30:00

Tamir Tarihi: 16.09.2025 18:00:00

Detay: Yıldırım mahallesi koza sokakta içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yıldırım Mahallesi-Beyazıt Mahallesinin bir kısmı-Yeşiltepe mahallesinin bir kısmı

Arıza Tarihi: 16.09.2025 21:00:00

Tamir Tarihi: 17.09.2025 08:00:00

Detay: Sayın Abonemiz, Kurumumuz Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafindan Polatlı İlçesi Anıt ve Hacettepe Su Depolarında Kollektör yenileme çalışması nedeni ile 16.09.2025 Salı günü 21:00 ile 17.09.2025 Çarşamba günü 08:00 saatleri arasında planlı su kesintisi yapılacaktır. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Mehmet Akif Mahallesi, Şehitlik, Gazi ve Çamlıca Mahalleleri bir kısmı

Arıza Tarihi: 15.09.2025 22:00:00

Tamir Tarihi: 16.09.2025 07:00:00

Detay: ayın Abonelerimiz; Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunumuz devam etmektedir. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve Sularımızın sınırlı olması nedeniyle ilave su kaynak çalışmalarımız devam etmektedir. Depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle Su Kesintisi Uygulanacaktır. Tesislerimizde herhangi bir Arıza Yoktur. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi

Arıza Tarihi: 15.09.2025 18:35:00

Tamir Tarihi: 15.09.2025 21:00:00

Detay: Beypazarı ilçesi Ayvaşık mahallesi Boztepe esertepe Mevkiinde oluşan arıza nedeni ile su kesintisi Uygulanacaktır ( Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz )

Etkilenen Yerler: Ayvaşık mahallesi Boztepe nakliyeciler sitesi ve Boztepe Küme evler Bir kısmı

