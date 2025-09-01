5G ihale ilanını değerlendiren Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç: “5G teknolojisi Dijitalin Yüzyılı’na yön verecek”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Ülkemiz için bir dönüm noktası olacak 5G’ye geçiş sürecinde çok kritik bir ana tanıklık ediyoruz. Bizim için 5G, yalnızca bir hız artışı değil; Dijitalin Yüzyılı’na yön verecek milli bir teknolojik gelişim. 2G, 3G ve 4.5G’de standartları belirleyen şirket olarak, 5G konusunda da en kaliteli hizmeti sunmaya kararlıyız. 5G’ye geçiş için gerekli tüm hazırlıkları tamamladık. İmza attığımız iş birlikleri, güçlü insan kaynağımız, stratejik planlamamız, finansal gücümüz, müşteri odaklı yaklaşımımız ve 30 yılı aşan birikimimizle bu tarihi göreve hazırız. Yatırımlarımız hayata geçtiğinde herkes görecek, 5G’de de akla gelen ilk operatör yine Turkcell olacak” dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması ve işletilmesine yönelik yetkilendirme ihalesini 16 Ekim 2025’te gerçekleştireceğini ve 5G hizmetinin 1 Nisan 2026’da kullanıma açılacağını açıkladı. İhale kapsamında 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarından toplam 400 MHz’lik spektrum, 11 ayrı paket halinde satışa çıkarılacak. 30 Nisan 2029’da süresi dolacak mevcut GSM ve IMT yetkilendirmeleri de bu yeni yetkilendirme kapsamına alınarak, altyapı ve hizmetlerin devamlılığı sağlanacak. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanında, ihaleye katılım için operatörlerin, her bir paket için belirlenen asgari değer üzerinden %5 oranında geçici teminat sunması gerektiği belirtiliyor. Bu kapsamda, toplam asgari bedel 2 milyar 125 milyon dolar, geçici teminat tutarı ise 106 milyon 250 bin dolar olarak açıklandı.

''TÜRKİYE 5G İÇİN GÜN SAYIYOR, TURKCELL UZUN YILLARDIR BU DÖNÜŞÜM İÇİN HAZIRLANIYOR''

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 5G ihale ilanını Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde tarihi bir adım olarak niteleyerek şunları söyledi:

“Ülkemiz için bir dönüm noktası olacak 5G’ye geçiş sürecinde çok önemli bir ana tanıklık ediyoruz. 5G, sunduğu yüksek hız, kapasite ve verimlilik ile Türkiye’nin teknoloji ekosistemine önemli katkılar sunacak. Türkiye’nin en çok mobil altyapı yatırımı yapan operatörü olarak, ülkemizin dijitalleşme serüveninde lider bir rol üstleniyoruz. Geliştirdiğimiz çözümlerle ve inovasyonlarla 5G'ye geçiş için gerekli tüm çalışmaları tamamladık. Teknik altyapımızla bu yeni nesil teknolojiye hazırız. Öncü konumumuzun getirdiği sorumluluğun bilinciyle, ülkemizin yarınlarına teknolojinin gücüyle yön vermeye devam edeceğiz.”

''TOPLAM 28 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTIK''

“Turkcell olarak, kurulduğumuz günden bu yana ülkemize ve insanımıza olan inancımızla toplam 28 milyar dolarlık yatırım yaparak sektörümüze liderlik ediyoruz. Bu topraklara teknoloji alanında sayısız ilk kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin en geniş ve en güçlü baz istasyonu ağına sahip mobil operatörü olarak, yerli mobil altyapımızın ana taşıyıcı kolonuyuz. Mobil iletişimde müşteri bazı açık ara en yüksek operatörüz. Turkcell olarak bu hedef doğrultusundaki çalışmalarımıza, uzun yıllardır devam ediyoruz. Bugüne dek, Türkiye’yi dijital geleceğe hazırlayacak altyapı yatırımlarını gerçekleştirdik ve bu altyapı üzerine katma değer üreten teknolojiler geliştirdik.”

''5G, DİJİTALİN YÜZYILI’NA YÖN VERECEK''

“Bizim için 5G, yalnızca bir hız artışı değil; Dijitalin Yüzyılı’na yön verecek milli bir teknolojik gelişim. Bu yeni nesil iletişim, şehirlerimizi daha akıllı, fabrikalarımızı daha verimli, tarımımızı daha güçlü ve günlük yaşamımızı daha güvenli kılacak dönüşümün itici gücü olacak. Dünyanın en büyük teknoloji devlerinin yanı sıra, yerli kuruluşlarımızla ve kendi imkânlarımızla 5G’yi milletimizin hizmetine sunacağız. Turkcell olarak en büyük hedefimiz, teknolojik bağımsızlığımıza katkı sağlamak. Gençlerimizin enerjisine, bu topraklardan çıkan zekâya ve yenilikçi ruhumuza güveniyoruz. 5G’yi yalnızca bir altyapı yatırımı olarak değil; Türkiye’yi küresel rekabette liderliğe taşıyacak bir kalkınma hamlesi olarak görüyor, bu yolculuğu kararlılıkla sürdürüyoruz.”

''5G DENİNCE AKLA GELEN İLK OPERATÖR YİNE TURKCELL OLACAK''