CANiK’ten üretim sanatını anlatan belgesel: ART of Defence  

29 Aralık 2023 12:46 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 12:56

Savunma sanayi alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden CANiK, savunma sektörü ile sanatı yeni bir çalışma ile bir araya getiriyor. Efsanelerin doğduğu ve ülkemizin bağımsızlık savaşının başladığı Samsun’da yer alan ve dünyadaki en güçlü silahların üretildiği CANiK fabrikası, “ART of Defence” belgeseli ile sanatsal bir görsel şölene dönüşüyor. CANiK’in “ART of Defence” belgeselinde, dünyanın en dayanıklı silahlarının sanatsal bir bakış açısıyla üretilen görkemli ve yüksek teknoloji fabrikasının öyküsü anlatılıyor.

Gizemli fabrikaya büyüleyici bir yolculuk

Eserler, yaklaşık 3 yıllık bir dönemde, farklı disiplinlerde çalışmalar yapan Dünyaca ünlü Türk Sanatçılar tarafından yapıldı. Sanatsal yönü ile ilk defa sergilenen üretim tesisi, mitolojiden günümüze üretimin estetikle buluştuğu bir boyuta dikkat çekiyor. Fabrikanın girişindeki, evrenin koruyuculuğunu üstlenen mitolojik kahraman Heimdall, CANiK tarafından üretilen ve tüm dünyaya ihraç edilen milli uçaksavar CANiK M2 QCB’nin altından yapılmış çok özel bir versiyonunu elinde tutuyor. Herkül’ün modern dünyaya adapte edildiği bu eser, göz kamaştırıcı heybetiyle, görenleri hayran bırakıyor. Bilim ve teknolojinin yanı sıra insanın, sanatın ve tutkunun merkezi olarak konumlandırılan CANiK’in Samsun’daki fabrikası, izleyenleri büyüleyici ve ilham verici bir yolculuğa çıkarıyor.

‘Fabrikamızın kapılarını ilk defa tüm dünyaya açıyoruz’

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “CANiK olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız ve şirketimizin çeyrek asrını kutladığımız bu dönemde, vizyonumuzu ve gelecek planlarımızı bir belgesel ile dünyaya duyurmak istedik. Üretimde sanatı ve kusursuzluğu buluşturduğumuz benzersiz yolculuğumuzu, “ART of Defence” ile anlatıyoruz. Fabrikamızda, geleneksel üretimin ötesine geçerek, estetikle işlevselliği birleştiriyoruz. Burada her parça, ustalıkla işleniyor ve tüm detaylarıyla birer sanat eseri haline getiriliyor. Hali hazırda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de üretim tesisleri bulunan firmamızın, Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına bu sene hayata geçirdiği faaliyetlerin en önemlilerinden biri de “Art of Defence” belgeselimiz oldu. Bu belgesel ile sadece üretim teknolojimizin geldiği son noktayı değil, Samsun şehrimizi ve bu şehrin hem dünya hem de ülkemiz için önemini de vurgulamış olduk. Bizim gözümüzde hepsi birer sanat eseri olan ürünlerimizin üretildiği, birbirinden değerli sanatçılarımız ve mimarlarımız ile bu şehre inşa ettiğimiz dört fabrika içerisindeki ana fabrikamızı da bu etkinlikler çerçevesinde tanıtmış olduk. Fabrikamızın her bir köşesinde sanatçılarımızın ve mimarlarımızın mükemmel uyumlulukla sunduğu çalışmaları bulunuyor. Bu dokunuşlar, çalışanlarımıza da ilham oluyor, onları motive ediyor. Bu belgesel ile sanat ve teknolojinin muhteşem bir birleşimi olan bir fabrikamızın kapılarını tüm dünyaya gururla açıyoruz” dedi.

CANiK yöneticilerinin ve fabrikada emeği geçen usta isimlerin görüşlerine de yer verildiği “ART of Defence” belgeseli, Ertan Balaban yönetmenliğinde hayata geçirildi ve görüntü yönetmenliğini ise Cem Erturgay üstlendi. “ART of Defence” youtube ve linkedIn başta olmak üzere tüm sosyal medya kanallarında ücretsiz olarak izlenebiliyor.